Gen Z 14: Trekking để khám phá quê hương

Nắng 40 độ vẫn lên rừng, có lúc phải lội suối hàng cây số, từng muốn bỏ cuộc, thậm chí có lần bị lạc giữa rừng Yên Tử… Nhưng với Phạm Hữu Phúc, một bạn trẻ ở phường Hạ Long, Quảng Ninh, mỗi cung đường trekking lại mở ra một góc nhìn mới về nơi mình sinh ra.

Từ Yên Tử, Họa Vân, Bình Hương đến Đá Chồng, những bước chân đưa chàng trai 27 tuổi đến với một Quảng Ninh khác – không chỉ có biển, đảo hay những điểm đến quen thuộc, màcòn có núi rừng hoang sơ và những cảnh đẹp chỉ có thể chạm tới bằng chính đôi chân mình.