Gen Z 14: Trở về Cái Chiên - lập nghiệp trên đảo quê hương

Không phải người trẻ nào cũng chọn rời quê hương để lập nghiệp. Ở xã đảo Cái Chiên (Quảng Ninh), Trung và Đạt lại quyết định đi theo hướng ngược lại: trở về. Một người mở homestay, một người vận hành xe điện và cùng làm du lịch trên chính hòn đảo nơi mình sinh ra.

Trong tập podcast này, họ chia sẻ về quyết định trở về, những ngày đầu khởi nghiệp còn nhiều bỡ ngỡ, niềm vui từ những vị khách đầu tiên và hành trình quảng bá vẻ đẹp của Cái Chiên bằng chính những điều bình dị nhất. Không chỉ là câu chuyện lập nghiệp, đây còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng gìn giữ một hòn đảo bình yên và truyền cảm hứng để nhiều người trẻ tin rằng, quê hương cũng có thể là nơi để bắt đầu.