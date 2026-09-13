Triển khai thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” và bệnh viện xã hội chủ nghĩa”

Ngày 13/9, Thường trực Thành ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về Đề án triển khai thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì hội nghị.

Theo Đề án, mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” được triển khai thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng mô hình bệnh viện theo hướng hiện đại, chuyên sâu, an toàn, nhân văn, công bằng, thông minh, xanh và bền vững; chăm sóc toàn diện người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế khám chữa bệnh tại bệnh viện. Đến năm 2030, xây dựng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn; có năng lực chuyên môn, nhân lực và quản trị tiệm cận bệnh viện hạng đặc biệt; giữ vai trò tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh và bệnh viện vùng của khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc.

Đối với Đề án thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” đề xuất thí điểm tại 2 trường: Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (trên cơ sở sáp nhập trường TH và THCS Hà Tu, trường THPT Vũ Văn Hiếu) tại phường Hà Tu và Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Hạ Long) tại phường Vàng Danh.

Mô hình hướng đến mục tiêu cao nhất là khơi dậy, giáo dục, rèn luyện, lan tỏa các giá trị đặc trưng của con người xã hội chủ nghĩa. Học sinh được tôn trọng, phát triển phù hợp năng lực, nhu cầu, hoàn cảnh và công bằng. Học sinh, phụ huynh, nhà trường, xã hội cảm nhận, đo lường, hài lòng về chất lượng giáo dục hàng ngày. Đồng thời, xây dựng một môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời lưu ý đối với mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, bên cạnh các chương trình giảng dạy theo khung của ngành giáo dục, chú trọng các nội dung giáo dục truyền thống địa phương, các môn nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoại ngữ. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ học sinh phát triển cả về tri thức, thể chất và lý tưởng cách mạng. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nghiên cứu phương án để huy động nguồn lực xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội của bệnh viện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai thực hiện ngay trong thực tế. Trước mắt là trong năm 2026 phải hoàn thiện tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sẽ thực hiện thí điểm. Trên cơ sở đó tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới.

Nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, dư địa phát triển của Quảng Ninh trong lĩnh vực này còn rất lớn, vì vậy phải nghiên cứu, xây dựng các phương án tổng thể để thúc đẩy phát triển. Trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long, phát huy giá trị các di sản vật thể, phi vật thể trên địa bàn trở thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Trong đó, ngay trong năm 2026 phải hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng cột cờ cao nhất Việt Nam trên đỉnh Cao Ba Lanh, xã Hoành Mô. Qua đó, tạo thêm điểm nhấn du lịch khu vực biên giới, đồng thời cũng là công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác.