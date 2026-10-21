Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất

Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực vào guồng sản xuất, hưởng ứng thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Kho than của Công ty Tuyển than Cửa Ông.Ảnh:Phạm Tăng

Cùng với các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), bước vào quý IV, Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV năm 2026 với mục tiêu phấn đấu sàng tuyển trên 2,6 triệu tấn than sạch, tiêu thụ trên 2,3 triệu tấn. Công ty bám sát chỉ đạo điều hành của TKV, chủ động phối hợp với các mỏ vùng Cẩm Phả xây dựng kế hoạch kéo mỏ, tiếp nhận nguồn than; tổ chức tốt công tác pha trộn, sàng tuyển, quản lý hệ thống kho và tiêu thụ than...

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, Công ty tiếp nhận 9,45 triệu tấn than, sản xuất 8,9 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 9,6 triệu tấn than. Hiện Công ty đang tiếp tục tập trung phát huy năng lực sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ; chủ động nguồn than, nâng cao năng suất thiết bị, kiểm soát chất lượng sản phẩm, phối hợp đồng bộ giữa các khâu, bảo đảm than sau sản xuất được tiêu thụ hiệu quả.

Cùng với các đơn vị của TKV, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố diễn ra khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng sản phẩm, kịp thời hoàn thành các đơn hàng đã ký kết. Các dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục, các chuyến hàng xuất xưởng đều đặn không chỉ thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp và người lao động, mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam chuyên gia công, sản xuất, chế tạo sản phẩm loa, tai nghe, thiết bị điện tử thông minh. Hết tháng 9/2026, Công ty đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của cả năm 2026, đảm bảo tăng trưởng 25% so với năm 2025. Những ngày này, hai nhà máy của Công ty duy trì ổn định 2 ca liên tục với gần 1.000 lao động.

Ông Phùng Kỳ Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam, cho biết: Đơn vị tiếp tục duy trì ổn định 2 nhà máy để chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của đối tác trong năm 2027; tăng tốc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhập khẩu máy móc, tuyển dụng nhân sự để sẵn sàng đưa nhà máy thứ 3 vào hoạt động tại KCN Đông Mai trong quý I/2027.

Không khí sản xuất hối hả tại Công ty TNHH Jinsung Hitec Vina, KCN Đông Mai.

Cùng với đơn vị, nhà máy, phân xưởng, các công trường trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm đang hối hả không khí thi công. Dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm được khởi công vào cuối tháng 9/2025 do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư. Để khắc phục những khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, lao động thiếu hụt, mưa kéo dài, chủ đầu tư đã chủ động xây dựng phương án về tài chính, thi công và nhân lực triển khai dự án. Hiện, chủ đầu tư huy động trên 500 công nhân, lao động cùng thiết bị, máy móc làm việc 2 ca liên tục, đồng thời, tăng cường giám sát tại các khâu đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ. Đến nay, dự án đã được hoàn thiện phần thô tầng 13 của toà A và tầng 12 của toà B.

Ông Lê Vũ Lân, Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính, Chi nhánh Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm - Lideco Hạ Long, cho biết: Đơn vị thường xuyên đôn đốc nhà thầu, ứng dụng khoa học công nghệ quản lý chất lượng, tăng cường nhân lực tại một số vị trí trọng yếu. Đơn vị dự kiến hoàn thành toàn bộ phần thô, cất nóc dự án trong tháng 12/2026, đảm bảo chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội Chính phủ đã giao cho thành phố