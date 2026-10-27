Không có chỗ cho sợ sai, đùn đẩy công việc

Đất nước ta đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để dần hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ năm 2026, nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số, qua đó quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Đứng trước yêu cầu đổi mới trong kỷ nguyên mới với những mục tiêu cao hơn, nhiệm vụ lớn hơn, đòi hỏi phải xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, vận hành hiệu quả, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực tế cho thấy, hiện vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, mượn cớ, đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, chuyển đổi số; một bộ phận "vướng" vào lợi ích cá nhân, cục bộ.

Và để khắc phục những trì trệ đang diễn ra, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành với mục tiêu khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ; góp phần xây dựng nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy sản phẩm, kết quả thực thi và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, kiểm tra, chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ tại phường Cao Xanh.

Nghị quyết khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nêu rõ, sẽ xem xét miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót trong quá trình đổi mới, thử nghiệm, trên cơ sở đánh giá đầy đủ bối cảnh thực tiễn và đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao. Đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất. Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn công việc. Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của đất nước trong năm 2026 trên 2 con số, qua đó tạo đà, động lực cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Đây được xác định là khâu then chốt, quyết định hiệu quả thực thi chính sách. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, “kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Cùng với đó, việc đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả thực thi nhiệm vụ được đặt ra rõ ràng. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, bảo đảm đúng người, đúng việc. Thay thế cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yếu kém, trọng dụng người có năng lực, qua đó tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Trong kỷ nguyên mới, giai đoạn phát triển mới, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, áp lực công việc ngày một lớn, đòi hỏi rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, vì vậy sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được nâng lên một bước. Và ở đó không có chỗ cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đùn đẩy công việc, e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm, cố ý lấy thận trọng làm lý do trì hoãn công việc…