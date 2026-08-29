Hai xe khách cùng chở quá số người, chủ xe và tài xế bị phạt 120 triệu đồng

Phòng CSGT Lào Cai phát hiện 2 xe khách cùng chở quá 8 người trên Quốc lộ 4D, chủ xe và tài xế bị phạt tổng cộng 120 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện 2 xe ô tô vận tải hành khách chở quá số người quy định trên Quốc lộ 4D. Tổng số tiền xử phạt đối với các lái xe và chủ phương tiện là 120 triệu đồng.

Khoảng 4h30 ngày 24/8, tại Km114+450 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tả Phìn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km cùng vi phạm quy định về số người được phép chở. Mỗi xe chở vượt quá 8 người so với quy định.

Hình ảnh bên trong 1 xe khách thời điểm bị CSGT kiểm tra. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đối với xe ô tô biển kiểm soát 25F-XXX.XX, tài xế H.M.H. (SN 1979, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) bị xử phạt 12 triệu đồng về hành vi chở quá số người quy định.

Chủ phương tiện bị phạt 48 triệu đồng do giao phương tiện hoặc để người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Tổng mức phạt đối với phương tiện này là 60 triệu đồng.

Trường hợp thứ hai, xe ô tô biển kiểm soát 25B-XXX.XX do N.V.Đ. (SN 1983, trú tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) điều khiển. Tài xế này cũng bị xử phạt 12 triệu đồng về hành vi chở quá số người được phép.

Chủ phương tiện bị xử phạt 48 triệu đồng với hành vi giao phương tiện hoặc để người điều khiển thực hiện vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đối với xe thứ hai là 60 triệu đồng.

Hai lái xe bị phạt tổng cộng 24 triệu đồng, trong khi 2 chủ phương tiện bị phạt tổng cộng 96 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với cả 2 xe lên tới 120 triệu đồng.

Các trường hợp vi phạm được xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, việc chở quá số người quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho hành khách.

Khi phương tiện chở vượt số người được phép, không gian trên xe bị thu hẹp, việc di chuyển và thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 4D, tuyến đường có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua, nên việc chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đề nghị các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hành khách nghiêm túc chấp hành quy định, không chở quá số người được phép, qua đó bảo đảm an toàn cho hành khách và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trên đường.