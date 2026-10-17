Tập 2 chương trình Quang Ninh in motion - Tiếng Than Hành trình chuyển mình và nỗ lực xanh hóa tại Than Núi Béo

Tập 2 chương trình Quang Ninh in Motion - Tiếng Than, sẽ phát trực tiếp lúc 17 giờ ngày 18/10/2026 trên VTVgo và fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Chương trình đưa khán giả khám phá hành trình chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang hầm lò và nỗ lực xanh hóa môi trường tại Than Núi Béo.

Năm 2012, Công ty CP Than Núi Béo bắt đầu thực hiện dự án khai thác hầm lò. Hơn một thập kỷ qua, hành trình ấy được viết nên bằng những công trình giếng đứng, những đường lò xuống sâu, công nghệ khai thác ngày càng hiện đại và nỗ lực thích nghi của nhiều thế hệ thợ mỏ.

Phía sau sự chuyển đổi phương thức khai thác là những câu chuyện ít được kể: Những người thợ từng làm việc trên khai trường lộ thiên đã học cách làm chủ môi trường lao động mới ra sao? Công nghệ đã thay đổi nhịp sản xuất như thế nào? Và giữa tiếng máy, nhịp ca, đời sống của người thợ mỏ hôm nay có những sắc màu gì?

Trong tập 2 chương trình Quang Ninh in motion - Tiếng Than, ca sĩ Quảng Ninh đang được nhiều khán giả trẻ yêu thích Nam Kun sẽ có trải nghiệm đặc biệt khi xuống hầm lò, trực tiếp tìm hiểu công việc của người thợ mỏ. Cùng với anh Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Núi Béo - Vinacomin, chương trình mở ra câu chuyện về một hành trình chuyển đổi không chỉ của công nghệ và phương thức sản xuất, mà còn của con người Vùng mỏ.