Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 3: Nơi tiếp nối bản lĩnh người thợ mỏ

Sáng 25/10, chương trình Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than, tập 3 với chủ đề "Đèo Nai - Nơi tiếp nối bản lĩnh người thợ mỏ" được sản xuất và phát trực tiếp trên website baoquangninh.vn; VTVgo; Fanpage: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai, nơi ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ, công nhân ngày 30/3/1959.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai.

Giữa tầng than lộng gió, Bác Hồ đã ân cần dặn dò cán bộ, công nhân mỏ thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm chủ tài nguyên và chăm lo đời sống công nhân. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ thợ mỏ Đèo Nai gần 7 thập kỷ qua. Nơi đây không chỉ là Di tích lịch sử cấp Quốc gia mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, tiếp thêm sức mạnh cho những chặng đường phát triển mới.

Đồng hành cùng chương trình, NSƯT Hoàng Tùng và anh Nguyễn Văn Ninh, Quản đốc công trường Xúc 2, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, đã cùng chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện giàu cảm xúc về Vùng mỏ và người thợ mỏ. Đồng thời khám phá diện mạo khai trường và nhịp lao động hăng say, nhiệt huyết của người thợ mỏ hôm nay.

Ngoài điểm cầu chính, chương trình còn kết nối trực tiếp đến các điểm cầu Phân xưởng Vận tải 4; Phòng truyền thống của công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TVK; Khu vực lòng moong khai thác lộ thiên ở độ sâu âm 300 mét so với mực nước biển. Qua đó, giúp khán giả hiểu hơn về những đặc thù rất riêng của một đơn vị khai thác than lộ thiên với rất nhiều khó khăn thách thức, cùng những sáng kiến, sáng tạo của người thợ góp phần nâng cao năng suất lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của đơn vị và của ngành.

Khán giả được giao lưu với NSƯT Hoàng Tùng và anh Nguyễn Văn Ninh, Quản đốc công trường Xúc 2, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Phóng viên trao đổi với công nhân Bùi Thế Long tại điểm cầu Phân xưởng Vận tải 4.

Thiết bị, máy móc được huy động để thực hiện chương trình.

Chương trình được sản xuất và phát sóng trực tiếp trên nền tảng số.

Ê-kíp sản xuất chương trình Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than, tập 3.

Với hình thức phát trực tiếp tại hiện trường, kết nối nhiều điểm cầu và giao lưu cùng khách mời, chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” tiếp tục hướng tới việc đưa những câu chuyện của ngành Than đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.