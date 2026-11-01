Hơn 300 người tham gia ngày hội hiến máu tại Bãi Cháy

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 - 2026), sáng 1/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Bãi Cháy tổ chức lần thứ 2 ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Đại diện lãnh đạo phường Bãi Cháy và Hội Chữ thập đỏ thành phố động viên người hiến máu.

Với thông điệp “Sống để yêu thương – Chia sẻ là hạnh phúc”, ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 của phường Bãi Cháy đã thu hút sự tham gia của hơn 300 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu cho ngân hàng máu sống, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 của phường Bãi Cháy thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia.

Trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những người tình nguyện đã góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 của phường Bãi Cháy đã thu được trên 300 đơn vị máu.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Bãi Cháy mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và các khu phố tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia hiến máu; đồng thời xây dựng lực lượng tình nguyện viên hiến máu thường xuyên, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu quý giá để cứu chữa người bệnh khi cần thiết. Đây chính là nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu xây dựng một Quảng Ninh tiêu biểu về nhân ái, vẹn toàn cả tình người và trách nhiệm với cộng đồng.