Khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 3/9, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 6, dự kiến xem xét, cho ý kiến đối với khoảng 40 nội dung.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 10.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 3 yêu cầu lớn của phiên họp. Thứ nhất, công tác lập pháp phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 31/41 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động bộ máy của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp về kinh tế.

"Khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp nhưng không vì tiến độ mà hạ chất lượng dự án luật, nghị quyết", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo đó, các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; chính sách phải rõ, khả thi, giải quyết những vấn đề của thực tiễn; kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực; không tạo thêm thủ tục, chi phí, không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao độ tính độc lập, chủ động phản biện và trách nhiệm, không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất với tinh thần pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn, phải tháo gỡ được "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải siết chặt kỷ luật lập pháp và kỷ luật chuẩn bị kỳ họp. Việc đăng ký dự án luật, nghị quyết vào chương trình kỳ họp là cam kết về trách nhiệm, cơ quan nào đề xuất dự án, xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị bảo đảm tiến độ và chất lượng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút dự án luật, nghị quyết, ảnh hưởng đến chương trình chung của kỳ họp Quốc hội.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét gần 60 nội dung với nhiều vấn đề rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác chuẩn bị phải được thực hiện từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu, chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện, không để hồ sơ chậm, tài liệu muộn, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp.

Thứ ba, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khối lượng công việc càng lớn thì phải đổi mới mạnh phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm đến cùng.

"Tôi đề nghị quán triệt một tinh thần xuyên suốt, nhất quán: khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm; thời gian gấp nhưng kỷ luật không được buông lỏng; phân công rõ trách nhiệm đến cùng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bảo đảm "đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm, theo đến cùng", với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành các nội dung đầu tiên tại phiên họp: cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.