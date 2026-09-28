Nâng chất lượng giáo dục quốc phòng từ lực lượng biệt phái

Biệt phái sĩ quan quân đội đến công tác tại các cơ sở giáo dục là một trong những giải pháp nhằm tăng cường chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN), đưa kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn quân sự vào nhà trường. Vừa qua, 5 cán bộ quân đội đã được Bộ CHQS thành phố điều động, biệt phái đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh. Từ môi trường quân ngũ đến giảng đường, mỗi sĩ quan đang từng bước thích nghi với nhiệm vụ mới, góp phần trang bị kiến thức QPAN, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho học sinh, sinh viên.

Những ngày này, khi khóa giáo dục QPAN dành cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đang đến gần, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải dành nhiều thời gian hoàn thiện giáo án, bài giảng, chuẩn bị mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Những công việc vốn quen thuộc với một sĩ quan quân đội nay được thực hiện trong một môi trường khác: Giảng đường đại học, nơi đối tượng anh trực tiếp truyền đạt kiến thức là những sinh viên trẻ.

Để sẵn sàng cho những giờ lên lớp, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải tập trung nghiên cứu chương trình, rà soát từng nội dung, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cả phần lý thuyết và thực hành. Những vấn đề còn mới trong công tác giảng dạy, anh chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên trong khoa. Khoảng thời gian trước khi khóa học bắt đầu vừa để anh hoàn thiện các phần việc chuyên môn, vừa từng bước làm quen với môi trường giáo dục.

“Từ khi về trường, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu công việc, cách thức tổ chức giảng dạy và học hỏi kinh nghiệm từ các thầy, cô. Môi trường mới, nhiệm vụ mới nên ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc gì chưa rõ, tôi chủ động trao đổi với đồng nghiệp để nắm bắt, cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho khóa học sắp tới” - Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ.

Trước khi được biệt phái về Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh từ ngày 17/8/2026, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải là Trợ lý Chính trị Ban CHQS phường An Sinh. Tại trường, anh công tác ở Khoa Khoa học cơ bản, trực tiếp tham gia giảng dạy môn Giáo dục QPAN. Chỉ hơn một tháng sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh sẽ bước vào khóa học đầu tiên với khối lượng công việc khá lớn.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải, trợ lý chính trị Ban CHQS phường An Sinh, được biệt phái đến công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, đầu tháng 10/2026, nhà trường tổ chức khóa giáo dục QPAN kéo dài 5 tuần cho khoảng 580 sinh viên năm thứ nhất. Sinh viên sẽ được học các nội dung như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, chiến thuật chiến đấu bộ binh, ném lựu đạn... Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải trực tiếp tham gia giảng dạy 7 lớp. Với nhiều nội dung kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, việc chuẩn bị kỹ giáo án, bài giảng, vật chất, mô hình học cụ là cơ sở để anh chủ động hơn khi chính thức bước vào những giờ giảng đầu tiên tại môi trường mới.

Nếu Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải đang chuẩn bị bước vào khóa học đầu tiên tại môi trường mới, thì tại Trường Đại học Hạ Long, Thiếu tá Trần Mạnh Hùng đã trực tiếp đứng lớp. Từ thực tế những giờ giảng đầu tiên, anh nhận thấy rõ một khác biệt: Kiến thức, kinh nghiệm quân sự là nền tảng, nhưng cách truyền đạt cho sinh viên cần có sự điều chỉnh so với huấn luyện cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

“Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đã quen với nền nếp, kỷ luật, còn sinh viên có tâm lý và cách tiếp nhận khác. Vì vậy, khi đứng lớp tôi phải ‘mềm hóa’ cách truyền đạt, không thể quá cứng nhắc. Mục tiêu là làm sao để các em thoải mái, tập trung vào bài học nhưng vẫn nắm được những nội dung cần thiết” - Thiếu tá Trần Mạnh Hùng chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải và Thiếu tá Trần Mạnh Hùng là hai trong số 5 cán bộ được điều động, biệt phái đến công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh theo Quyết định số 168/QĐĐ-BQP ngày 31/7/2026 của Bộ Quốc phòng. Việc tăng cường cán bộ quân đội cho các cơ sở giáo dục góp phần bổ sung đội ngũ có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để trực tiếp tham gia giảng dạy, đồng thời phối hợp thực hiện công tác giáo dục QPAN trong nhà trường.

5 cán bộ sĩ quan quân đội biệt phái tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Ở môi trường giáo dục, đội ngũ sĩ quan biệt phái không chỉ đảm nhiệm các giờ học lý thuyết, thực hành, mà còn tham gia nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục QPAN. Kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy qua thực tiễn công tác, huấn luyện trong quân đội là điều kiện để những nội dung về quân sự, quốc phòng, truyền thống của dân tộc, Quân đội và lực lượng vũ trang được chuyển tải sát thực hơn tới học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng môn học, bồi dưỡng nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, nhấn mạnh: Việc biệt phái cán bộ quân đội đến công tác tại các cơ sở giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường công tác giáo dục QPAN, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Quá trình ấy vừa phát huy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ quân đội trong giáo dục QPAN, vừa tạo thêm môi trường để mỗi sĩ quan tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện năng lực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục QPAN trong các nhà trường, giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức và nhận thức về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.