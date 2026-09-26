Bài dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Người Dao một lòng theo Đảng

Nằm ẩn mình trong không gian xanh ngát của vùng đồi núi, xã Quảng La (TP Quảng Ninh) những năm qua đã khoác trên mình diện mạo mới đầy sức sống. Trong bức tranh đổi thay ấy, cộng đồng người Dao sinh sống trên địa bàn đóng vai trò như mạch nối bền chặt giữa truyền thống và hiện đại. Dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và sự thay đổi về địa giới hành chính, đồng bào người Dao nơi đây vẫn giữ trọn ngọn lửa niềm tin sắt son theo Đảng, khắc ghi lời Bác Hồ dạy để từng bước vượt khó, vươn lên xây đựng đời sống ấm no, văn minh.

Ngọn hải đăng từ cơ sở

Quảng La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Tân Dân, Dân Chủ, Bằng Cả và Quảng La cũ, có diện tích trên 16.566ha, với 2.353 hộ, 9.113 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 72,4%, trong đó đồng bào Dao chiếm khoảng 68%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện phát triển chưa đồng đều. Vì vậy, Đảng ủy xã xác định học và thực hành theo Bác phải đi vào những việc thiết thực, lấy chuyển biến trong đời sống và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, thôn Tân Dân 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn: Tân Lập, Bằng Anh, Đồng Mùng và Khe Cát. Toàn thôn hiện có 403 hộ dân với 1.718 nhân khẩu, trên tổng diện tích 5.129ha. Với diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình đi lại khó khăn, việc quản lý và vận động quần chúng tại thôn Tân Dân 1 đặt ra không ít thách thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tuy nhiên, vượt lên mọi trở ngại về khoảng cách địa lý, tinh thần đoàn kết và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng luôn được đặt lên hàng đầu. Các buổi sinh hoạt chi bộ tại đây luôn duy trì nền nếp nghiêm túc, là nơi tiếng nói của Đảng quyện hòa cùng ý nguyện của lòng dân. Những đảng viên người Dao phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền để bà con hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, mọi vướng mắc từ cơ sở đều được tháo gỡ kịp thời, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong toàn cộng đồng.

﻿ Quang cảnh cuộc họp chi bộ thường kỳ thôn Tân Dân 1 (xã Quảng La).

Ông Bàn Trung Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Tân Dân 1, chia sẻ: “Để lời dạy của Bác được cụ thể hóa, thấm sâu vào cuộc sống, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi tăng cường truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn người dân tích cực, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương làm trước”.

Thời gian qua, xã Quảng La đã đưa nội dung học và thực hành theo Bác vào sinh hoạt của 21 chi, đảng bộ trực thuộc với 578 đảng viên; gắn với hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sinh hoạt cộng đồng. Tuyên truyền tập trung vào ba việc: Củng cố đoàn kết sau sáp nhập; chủ động phát triển sinh kế; cùng xây dựng thôn, bản văn minh, an toàn. Cán bộ, đảng viên, trưởng thôn và người có uy tín phải nêu gương, trực tiếp vận động và cùng nhân dân giải quyết công việc tại cơ sở.

Được biết, xã Quảng La đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đa dạng hóa cách học và thực hành theo Bác. Từ đó, làm “kim chỉ nam” để đồng bào dân tộc Dao mạnh dạn vươn lên, thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục… Trước hết, là đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Cùng với đó, Đảng ủy xã Quảng La chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định phân cấp trong quản lý về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giảm nghèo bền vững. Tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc Dao như giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…

Riêng đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La, cho biết: “Từ lợi thế gần 14.750ha đất lâm nghiệp, xã định hướng nhân dân phát triển kinh tế rừng bền vững, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng liên kết sản xuất; từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Dao, Tày. Xã hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số; vận động hộ có kinh nghiệm giúp hộ còn khó khăn về giống, kỹ thuật, ngày công và cách tổ chức sản xuất”.

Điểm sáng từ những mô hình kinh tế

Với nhiều cách làm cụ thể, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào cuộc sống, tạo phong trào thi đua sôi nổi và làm thay đổi rõ nét trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào Dao xã Quảng La. Nổi bật là sự tiên phong của đồng bào trong phát triển kinh tế. Bà con người Dao đã mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác truyền thống nhỏ lẻ, manh mún, tự cung, cự cấp sang kinh tế hàng hóa tập trung, gắn với thế mạnh của địa phương.

Tận dụng không gian đồi bãi tự nhiên rộng rãi, khí hậu trong lành và nguồn thức ăn dồi dào, ban đầu anh Lý Văn Tiếp đã chăn thả hơn 2.000 con gà, sau dần anh mạnh dạn đầu tư lên đến hơn 5.000 con.

Anh Tiếp chia sẻ: “Cuộc sống của gia đình tôi trước đây gặp khó khăn nhưng nhờ học tập đức tính cần cù, tiết kiệm của Bác Hồ mà giờ đây gia đình đã phát triển được mô hình nuôi gà với số lượng lớn. Trừ chi phí, trung bình thu lãi khoảng 250 -300 triệu đồng/năm. Từ đấy gia đình có thể tái đầu tư phát triển kinh tế và cũng có điều kiện chăm lo cho các con nhiều hơn”. Có thể thấy, chính nhờ những mô hình kinh tế hiệu quả này, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào không ngừng tăng lên, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của toàn xã.

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế trên địa bàn xã Quảng La.

Bên cạnh phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Quảng La, đặc biệt là đồng bào người Dao luôn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời trăn trở với công tác bài trừ các hủ tục lạc hậu. Xác định văn hóa, con người chính là nguồn lực và động lực tạo nên sức cạnh tranh, thời gian qua, Quảng La đã vận động nhân dân giữ gìn môi trường, chỉnh trang thôn xóm, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời bảo tồn tiếng nói, trang phục, lễ hội và giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Sau sáp nhập, xã đặc biệt coi trọng gắn kết nhân dân 4 xã cũ, tôn trọng nét riêng của từng vùng nhưng cùng vun đắp bản sắc và trách nhiệm chung.

Anh Trương Văn Minh, thôn Bằng Cả, xã Quảng La, chia sẻ: “Người dân tộc Dao chúng tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết các dân tộc, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Ngoài ra, bà con còn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc lưu giữ chữ viết, tiếng nói, trang phục truyền thống, phong tục đón Tết cổ truyền...”.

Người Dao (xã Quảng La) giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La, nhấn mạnh thêm: “Việc học tập và thực hành theo Bác không phải là những điều xa vời, mà được đồng bào Dao các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực và thường xuyên. Quảng La phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2027, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. Muốn đạt mục tiêu đó phải khơi dậy và tổ chức tốt sức dân. Khi cán bộ gần dân, đảng viên nêu gương và người dân chủ động chung sức, lời dạy của Bác sẽ trở thành hành động hằng ngày, góp phần xây dựng Quảng La ngày càng ấm no, văn minh và phát triển bền vững”.

Hành trình đi theo ánh sáng của Đảng của đồng bào người Dao ở Quảng La là một câu chuyện về niềm tin, sự đoàn kết và ý chí tự lực tự cường. Với sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng quyết tâm cao của toàn thể nhân dân, Quảng La chắc chắn sẽ sớm chạm tay đến những mục tiêu cao hơn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai gần.