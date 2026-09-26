Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Quảng Ninh - Quảng Tây

Ngày 26/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì họp, rà soát kết quả hợp tác giữa TP Quảng Ninh với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Quang cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở các hợp tác đã ký kết tại Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân 2026 giữa Bí thư Thành ủy Quảng Ninh và Bí thư Khu ủy Quảng Tây; Biên bản Hội đàm giữa Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Quảng Tây… thời gian qua, việc triển khai hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây tiếp tục được duy trì trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy phát triển KT-XH và tăng cường giao lưu nhân dân hai địa phương.

Thành phố Quảng Ninh đã tổ chức hơn 40 đoàn sang Quảng Tây và đón hơn 20 đoàn Quảng Tây đến làm việc. Từ đầu năm đến nay, hai bên ký kết 28 thỏa thuận, văn bản hợp tác, trong đó có 3 văn bản cấp thành phố - khu và 25 văn bản giữa các sở, ngành, địa phương.

Hợp tác quản lý biên giới, cửa khẩu được tăng cường; các lực lượng chức năng hai bên duy trì trao đổi, tuần tra, kiểm tra liên hợp, phối hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Thành phố đang tập trung triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại Bắc Luân I, Bắc Luân II và phối hợp với phía Đông Hưng khảo sát phương án xây dựng cầu Bắc Luân III.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT thành phố báo cáo kết quả hợp tác.

Đáng chú ý, hai bên đang thúc đẩy hợp tác xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng. Sau các vòng trao đổi, đàm phán, hai bên thống nhất trước mắt lựa chọn khu vực có quy mô vừa phải để triển khai hợp tác, đánh giá hiệu quả và nghiên cứu mở rộng, công tác đàm phán, thống nhất vẫn đang tiếp tục.

Hoạt động du lịch, thương mại tiếp tục có nhiều kết quả tích cực, trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 570.000 lượt khách Trung Quốc, trong đó có hơn 370.000 lượt nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ước đạt hơn 5,57 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ; hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp, y tế và truyền thông tiếp tục được duy trì…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Việc hiện thực hóa các hợp tác thời gian qua đã từng bước đi vào thực chất, hiệu quả và đã có sản phẩm cụ thể. Điều này không chỉ góp phần củng cố tình hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, mà còn mở rộng không gian hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực mới…

Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy, triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận khung về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; xây dựng chương trình hợp tác với Cục Phát triển dữ liệu lớn Quảng Tây; đẩy mạnh triển khai các chương trình thúc đẩy hợp tác du lịch và nghiên cứu thí điểm sử dụng giấy thông hành cho khách du lịch Trung Quốc.

Đối với cửa khẩu thông minh, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư, chuẩn bị thiết bị, phấn đấu đưa hệ thống vào vận hành chính thức trong năm 2026. Đồng thời, thống nhất, hoàn thiện phương án kỹ thuật cầu Bắc Luân III và cơ chế phối hợp vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân qua biên giới; rà soát, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm thực hiện đối với từng nội dung hợp tác.