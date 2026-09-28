Khuyến khích dám nghĩ, dám làm, tiên phong làm trước

Trong suốt hành trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn khuyến khích phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong thực thi các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Trong kỷ nguyên mới, chủ trương này càng trở nên quan trọng, đặt yêu cầu chuyển mạnh từ khuyến khích, bảo vệ người dám làm sang xác lập trách nhiệm hành động như một tiêu chuẩn, đồng thời mở đường, tạo môi trường và bảo vệ những người đổi mới vì lợi ích chung, kiên quyết sàng lọc những người né tránh, đùn đẩy, không chịu làm.

Nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu đổi mới, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Một trong những mục tiêu lớn của Nghị quyết là hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung; Khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; Tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ; Xây dựng nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy sản phẩm, kết quả thực thi và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu; Thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo vệ cán bộ đúng người, đúng việc, đúng bản chất.

Không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, Nghị quyết cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Vẫn còn tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, mượn cớ, đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao; Cơ chế bảo vệ cán bộ chưa cụ thể, chưa tạo được niềm tin, động lực để cán bộ tự tin, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Hệ thống pháp luật liên quan còn thiếu đồng bộ, chưa tạo được cơ sở pháp lý đủ rõ, đủ mạnh để bảo vệ cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay chưa được quan tâm đúng mức; Cơ chế, chính sách về công tác cán bộ chưa tạo được đột phá, sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và cơ quan nội chính chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả…

Phối cảnh tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Nghị quyết cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật và cơ chế đặc thù trọng dụng, bảo vệ cán bộ; Đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền gắn với quản trị rủi ro công vụ từ sớm, từ xa trong triển khai các đề xuất đổi mới, sáng tạo; Thực hiện cơ chế bảo vệ bao trùm, xuyên suốt, minh bạch quy trình miễn, giảm trách nhiệm gắn với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; Đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới, sáng tạo làm thước đo cốt lõi, tạo động lực, tôn vinh và trọng dụng cán bộ…

Thực tế suốt nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn là một trong những địa phương được Trung ương đánh giá cao về tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đi trước, làm trước với những kết quả tích cực, có thể đo đếm được, qua đó tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá cho thành phố Quảng Ninh hôm nay.

Tiêu biểu phải kể đến tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tuyến giao thông được triển khai theo hình thức PPP đầu tiên của Quảng Ninh, mở đầu cho trục cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái chạy dọc thành phố dài trên 176km. Trên tuyến có cây cầu Bạch Đằng là một trong những cầu dây văng nhiều nhịp đầu tiên do chính người Việt Nam thiết kế, đầu tư và tổ chức thi công.

Tiếp đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - Cảng tàu chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam được đầu tư đồng bộ, hiện đại có thể tiếp nhận đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000GT; Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả - Tuyến đường có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam kết nối 2 Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long…

Hiện thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Vingroup đang tích cực triển khai Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành, đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh từ hơn 2 tiếng xuống chỉ còn khoảng 23 phút.

Thành phố Quảng Ninh đang chủ động nghiên cứu phương án đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội song hành với đường Ven Sông. Trong ảnh: Dự án Đường Ven Sông đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hoàn thành. Ảnh: Đỗ Phương

Tiếp nối tinh thần tiên phong, đi trước, làm trước, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, hiện thành phố Quảng Ninh đang chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến, lên kế hoạch bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để sẵn sàng triển khai Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Dự kiến tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn 6 làn xe cao tốc, tốc độ 120km/h, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng là tuyến cao tốc kết nối đồng bộ, mở ra không gian, hành lang phát triển mới cho các địa phương phía Tây thành phố Quảng Ninh.

Từ những cách làm và kết quả có thể đo đếm được trong những năm qua cho thấy hướng đi đúng, trúng, hiệu quả của Quảng Ninh. Và việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, như tiếp thêm nguồn sinh lực, tiếp tục thúc đẩy, tạo động lực, mở rộng đường lớn cho cách làm sáng tạo, đổi mới, tiên phong đi trước, làm trước, vì lợi ích chung, vì hạnh phúc nhân dân và vì sự phát triển của thành phố Quảng Ninh.