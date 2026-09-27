Chủ động, đồng bộ, sẵn sàng cho diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, LLVT các địa phương đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chuẩn bị cho cuộc diễn tập chiến đấu phường Việt Hưng trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10/2026, Ban Tổ chức diễn tập phường Việt Hưng đang khẩn trương hoàn tất các nội dung chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch, sát yêu cầu nhiệm vụ, an toàn và hiệu quả.

Chỉ huy Ban CHQS phường Việt Hưng triển khai nhiệm vụ diễn tập.

Những ngày qua, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, tập trung vào nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững”.

Qua luyện tập, lực lượng tham gia đã nâng cao khả năng cơ động, triển khai lực lượng, chiếm lĩnh trận địa, thực hành hiệp đồng với các lực lượng, từng bước hình thành thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, liên hoàn, sẵn sàng xử trí các tình huống, góp phần bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn theo đúng yêu cầu nội dung diễn tập.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Việt Hưng được tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, tập trung vào nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững”.

Anh Trương Văn Bá, chiến sĩ DQTV, Ban CHQS phường Việt Hưng, chia sẻ: “Được tham gia diễn tập, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự. Qua quá trình được cán bộ chỉ huy hướng dẫn, huấn luyện, tôi đã nắm chắc nhiệm vụ, yêu cầu của từng nội dung diễn tập. Tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập”.

Cùng với luyện tập thực binh, Ban CHQS phường Việt Hưng đồng thời triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng sở chỉ huy diễn tập và hoàn thiện các văn kiện theo kế hoạch. Các văn kiện được rà soát, chỉnh sửa trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan Bộ CHQS thành phố, bảo đảm sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa phương. Trong quá trình chuẩn bị, Ban CHQS phường đã ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành.

Cùng với luyện tập thực binh, Ban CHQS phường Việt Hưng đồng thời triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng sở chỉ huy diễn tập và hoàn thiện các văn kiện theo kế hoạch.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban CHQS phường đã ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành.

Trung úy Đinh Đức Việt, Ban CHQS phường Việt Hưng, cho biết: “Địa hình phường chủ yếu là đồi núi nên việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào diễn tập, huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ xác định vị trí, cơ động lực lượng thuận lợi và chính xác hơn. Khi được chỉ huy xác định, giao nhiệm vụ trên bản đồ, các đồng chí trong đơn vị có thể nhanh chóng xác định đúng vị trí, triển khai lực lượng theo yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ cũng giúp theo dõi, kiểm đếm kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, qua đó kịp thời đánh giá, điều chỉnh nội dung huấn luyện, diễn tập mang lại hiệu quả thiết thực”.

Trung tá Lê Quốc Quân, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Việt Hưng, cho biết: “Tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định quyết tâm rất cao trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đơn vị tranh thủ thời gian, tổ chức làm việc cả ban đêm để bảo đảm tiến độ đề ra. Đối với hệ thống văn kiện diễn tập, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Bộ CHQS thành phố, đơn vị đã tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp thực tiễn địa phương; quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung chuẩn bị, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc diễn tập”.

Cán bộ Ban CHQS phường Hạ Long kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở chỉ huy trong diễn tập chiến đấu.

Xác định diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng quan trọng, Ban CHQS phường Hạ Long đã chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Ngay khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, đơn vị tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực, thống nhất nhận thức, xác định rõ quyết tâm và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thượng tá Trần Đình Tiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hạ Long, cho biết: “Ngay khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đơn vị quán triệt, thống nhất nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm ngay từ đầu. Đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tổ, đội theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Quá trình chuẩn bị được kiểm đếm hằng ngày, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện để kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm các phần việc phục vụ diễn tập hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra”.

Công tác chuẩn bị sở chỉ huy, công sự, trận địa, khu vực thực binh được Ban Tổ chức diễn tập phường Hạ Long chỉ đạo chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng.

Đến nay, Ban CHQS phường Hạ Long đã hoàn thành xây dựng sở chỉ huy và khu vực thực binh “Vòm phòng không bền vững”, bảo đảm tiến độ, đồng thời chú trọng các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Đại úy Nguyễn Văn Tàm, Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS phường Hạ Long, cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị diễn tập, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc như khắc phục hậu quả mưa bão, tổ chức tuần tra, canh gác và các nhiệm vụ thường xuyên. Thời tiết mưa gió kéo dài gây không ít khó khăn cho việc xây dựng công sự, đường hào và khu vực thực binh. Trước yêu cầu tiến độ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời gian, tổ chức làm thêm giờ, kể cả vào buổi tối, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn”.

Với phương châm “chủ động, chặt chẽ, sát thực tế, bảo đảm an toàn”, cán bộ, chiến sĩ LLVT các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng bước vào diễn tập với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng xử trí tình huống, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.