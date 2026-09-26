Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, sáng 25/9 (theo giờ địa phương), Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tổ chức Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm. Cùng dự có Bộ trưởng Thương mại quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Maninder Sidhu; Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam và Canada.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Maninder Sidhu bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Canada. Bộ trưởng khẳng định, những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết cũng như những hoạt động phối hợp của các doanh nghiệp hai bên đã tạo ra một mối quan hệ vững chắc về thương mại và đầu tư. Kết quả đó là nền tảng để tại cuộc tọa đàm này, hai bên có thêm những cơ hội hợp tác mới.

Bộ trưởng Maninder Sidhu cho rằng, sự có mặt của các doanh nghiệp tại buổi tọa đàm cho thấy mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai bên rất mạnh mẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada. Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, việc hợp tác giữa hai nước ngày càng cần thiết hơn; tin tưởng vào tiềm năng hợp tác của hai nước. Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ lâu; mong muốn có thể tiếp tục kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Canada để đầu tư. Công nghệ cao sẽ giúp cho việc sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, giúp hai bên hợp tác tốt hơn; mong rằng các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hiện diện tại Canada bởi còn nhiều dư địa để phát triển và rất có lợi cho cả hai bên, phục vụ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tại cuộc tọa đàm, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hai nước đã có ý kiến trao đổi góc nhìn và quan điểm về việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao, đồng thời đề xuất mô hình hợp tác góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại, đầu tư và gắn kết hơn về chuỗi giá trị.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nội dung trao đổi và cho rằng những ý kiến cho thấy rõ một điều, quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada đã có một nền tảng tốt, hai bên cần và hoàn toàn có thể quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, quan hệ Việt Nam-Canada đã vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Hợp tác Việt Nam-Canada không chỉ là kết nối hai thị trường; hai bên có khả năng kết nối hai không gian phát triển: Việt Nam-ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương với Canada, Bắc Mỹ và các nguồn lực toàn cầu về vốn, công nghệ, tri thức và tiêu chuẩn cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động; cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng, không chỉ là tăng số dự án, mà phải nâng chất lượng dự án; không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam, mà đi cùng với vốn phải là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn; trong đó cần chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh; mong muốn các quỹ, định chế tài chính và nhà đầu tư Canada không chỉ tham gia khi một dự án đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị mà có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao những thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, mô hình hợp tác công-tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững của Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, các giải pháp số, công nghệ sạch và các ngành công nghiệp có khả năng nâng năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là có thêm một công trình hay thêm một nhà máy, mà cao hơn là tạo ra năng lực phát triển mới cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); mong muốn hai nước không chỉ cùng hưởng lợi từ CPTPP, mà còn cùng đóng góp để CPTPP tiếp tục là một khuôn khổ thương mại-đầu tư tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường và tăng khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng; mong các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa sang Canada, mà từng bước trở thành nhà đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong các chuỗi giá trị tại Canada và Bắc Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các cam kết: Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn; đối với những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau Tọa đàm này, các bộ, ngành, Đại sứ quán, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước lựa chọn những sáng kiến và dự án thực sự khả thi để đưa vào các Kế hoạch hành động, trong đó cần làm rõ: Dự án nào có thể triển khai trước; nguồn vốn nào có thể huy động; vấn đề nào cần hoàn thiện về cơ chế; doanh nghiệp nào có thể dẫn dắt và cơ quan nào chịu trách nhiệm theo dõi.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)

Trong giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam-Canada, điều mà hai bên nhìn thấy phải là nguồn vốn dài hạn của Canada được chuyển thành những công trình và doanh nghiệp tại Việt Nam; công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới được áp dụng; doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau; những kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị của hai nước cùng tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là thước đo thực chất nhất cho chất lượng của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Maninder Sidhu chứng kiến Lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty CAE Inc trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng.

Biên bản ghi nhớ giữa VietJet và Công ty CAE Inc hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không InteliSys về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển của Vietjet.