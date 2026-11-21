Phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 21/11, tại Nhà thi đấu Cột 3, phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều tiết mục múa đặc sắc được thể hiện, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh của các hội viên người cao tuổi lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui trong cộng đồng.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đại đoàn kết là sức mạnh để cộng đồng cùng phát triển, thời gian qua phường Hạ Long quan tâm phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường sống văn minh, con người Hạ Long thân thiện, nghĩa tình, có trách nhiệm; phát huy vai trò của mỗi gia đình, khu phố và người dân trong gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp...

Các thiết chế văn hóa, thể thao ở khu dân cư từng bước được cải tạo, nâng cấp; phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến phố kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực... Năm 2026, phường có 11.865 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 15/16 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”.

Những bước nhảy uyển chuyển, khỏe khoắn của thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ góp phần lan tỏa tinh thần vui tươi, lạc quan trong Ngày hội Văn hóa.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với 16 tiết mục, được dàn dựng thành 3 chương: “Đảng soi đường - Việt Nam vươn mình”; “Sắc màu văn hóa - Hồn thiêng đất Việt”; “Quảng Ninh - Hạ Long: Sức mạnh đại đoàn kết”.

Các tiết mục ca múa, biểu diễn nghệ thuật do các khu phố, trường học, đoàn thể và câu lạc bộ trên địa bàn phường tham gia thể hiện, mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi nổi, giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó của người dân với địa phương; làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các khu dân cư.

Màn biểu diễn võ thuật thể hiện tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí và sự tự tin của học sinh.

Các tiết mục văn nghệ với chủ đề đại đoàn kết dân tộc góp phần thắt chặt tình cảm, sự gắn bó giữa người dân trên địa bàn.

Người dân cùng hòa mình vào điệu nhảy sạp truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó.

200 hội viên phụ nữ phường cùng hòa nhịp trong màn đồng diễn, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và nhiệt huyết.

Đông đảo nhân dân trên địa bàn hào hứng theo dõi chương trình.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, ngày 22/11, phường Hạ Long còn tổ chức Giải Pickleball CBCCVC nhằm góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị.