Bước chuyển trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Kể từ đầu năm đến nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã bám sát chỉ đạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa; hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn.

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số” nằm trong các sự kiện được tổ chức nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân.

Theo đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút khách du lịch. Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức 3 sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và 6 sự kiện cấp thành phố, tiêu biểu như: Các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân; chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử; Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè năm 2026 “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 90 năm ngành Than.

Các sự kiện, hoạt động được tham mưu, tổ chức bảo đảm tiến độ, nội dung, chất lượng, an toàn, trang trọng, thiết thực và hiệu quả; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của thành phố. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và các giá trị di sản của Quảng Ninh, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Chương trình “Đêm trăng Hạ Long” giới thiệu các tác phẩm của nhạc sỹ Lê Đăng Vệ. Ảnh: Xuân Hòa

Hoạt động văn học, nghệ thuật, văn hóa đọc tiếp tục được duy trì; tổ chức các hoạt động sáng tác, triển lãm, giới thiệu sách, báo, tư liệu; trưng bày hơn 350 tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật.

Đáng chú ý, kể từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các Hội VHNT Quảng Ninh đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại các địa phương trên địa bàn thành phố, như: Công diễn tác phẩm nghệ thuật “Quảng Ninh - Từ mùa thu lịch sử tới tầm cao mới”, giao lưu và công bố tác phẩm “Hương sắc mùa thu”, chương trình nghệ thuật giao lưu các tỉnh, thành phố phía Bắc với chủ đề “Âm nhạc kết nối những miền văn hóa”, chương trình “Đêm trăng Hạ Long” giới thiệu các tác phẩm của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ...

Bên cạnh đó, sân chơi văn nghệ của thành phố cũng sôi nổi, phong phú với các hoạt động của Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố năm 2026, Hội diễn văn nghệ quần chúng TKV 2026 và nhiều chương trình do các đơn vị trong ngành than tổ chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngành Than, Cuộc thi hát Giai điệu xanh, các chương trình chính luận nghệ thuật do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức…

Gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã và đang tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, khảo sát, nghiên cứu địa điểm để hình thành các sản phẩm văn hóa có khả năng tạo giá trị kinh tế, trong đó nghiên cứu dự án công trình biểu diễn thực cảnh mang tính biểu tượng của thành phố. Đây là hướng đi nhằm chuyển từ tổ chức hoạt động văn hóa đơn thuần sang hình thành sản phẩm văn hóa có khả năng thu hút khách, tạo doanh thu và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Một tiết mục biểu diễn trong Chương trình chính luận nghệ thuật Một miền đất - Một tình yêu, do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức.

Hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa đối ngoại cũng được tăng cường. Tiêu biểu là tham dự Lễ hội Việt Nam tại thành phố Asahikawa, Hokkaido (Nhật Bản), góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật và con người Quảng Ninh ra quốc tế.

Ngày 31/10 vừa qua, Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở nền tảng để Quảng Ninh chuyển từ tăng trưởng từ “nâu" sang "xanh” với mục tiêu đưa kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa trở thành trục động lực tăng trưởng mới, định vị Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của cả nước và điểm đến hàng đầu châu Á về du lịch di sản và kinh tế ban đêm, đảm bảo phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.

Thời gian tới đây, ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa. Xây dựng kịch bản, chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp văn hóa năm 2026 và giai đoạn 2027-2030; hình thành từ 3-5 sản phẩm, lĩnh vực công nghiệp văn hóa mũi nhọn gắn với lợi thế, tiềm năng của thành phố; phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân tộc gắn với công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, du lịch văn hóa và kinh tế di sản.

Rà soát, đề xuất quỹ đất, địa điểm phù hợp để hình thành các cụm sáng tạo văn hóa, tổ hợp văn hóa - nghệ thuật, không gian biểu diễn, sáng tạo và các thiết chế phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng, phát triển thương hiệu văn hóa Quảng Ninh. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; rà soát, cập nhật hệ thống Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, khu phố sau sáp nhập; thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm...