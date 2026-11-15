Chương trình nghệ thuật “Trở về ký ức” – Tự hào văn hóa Vùng mỏ

Tối 15/11, phường Cẩm Phả tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Trở về ký ức – 90 năm truyền thống Vùng mỏ, tiếp nối hành trình Cẩm Phả” tại Nhà Văn hóa Công nhân. Dự chương trình có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng các đại biểu dự chương trình nghệ thuật "Trở về ký ức".

Chương trình gồm 3 phần: “Sử thi”, “Trở về ký ức” và “Đoàn tụ”, tái hiện những dấu mốc lịch sử, chiều sâu văn hóa và quá trình phát triển của Cẩm Phả, gắn với truyền thống 90 năm của công nhân Vùng mỏ và ngành Than. Qua đó, khắc họa hình ảnh những thế hệ thợ mỏ kiên cường, giàu ý chí, luôn đoàn kết, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tiết mục "Những ngôi sao ca đêm" mở đầu chương trình.

Mở đầu là phần "Sử thi" với những thước phim tư liệu về lịch sử Cẩm Phả và ngành Than, kết hợp các tác phẩm âm nhạc, múa hát mang âm hưởng hào hùng như “Những ngôi sao ca đêm”, “Cẩm Phả rạng ánh bình minh”, “Khúc hát chim sơn ca”, “Cẩm Phả trong tôi”, “Em yêu đất mỏ quê em”… Những hình ảnh, giai điệu và câu chuyện về Vùng mỏ đã khắc họa hành trình lao động, đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của các thế hệ công nhân.

Phần cuối mang tên “Đoàn tụ” gồm những ca khúc giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc như “Nhật ký của mẹ”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Còn gì đẹp hơn”, “Đất nước tình yêu”, cùng những tác phẩm viết về Cẩm Phả như “Về với quê anh Cẩm Phả”, “Quê em”. Chương trình khép lại bằng ca khúc “Cẩm Phả của tôi”, gửi gắm tình yêu, niềm tự hào và khát vọng tiếp nối hành trình xây dựng, phát triển quê hương.

Ca khúc "Cẩm Phả rạng ánh bình minh" do đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, sáng tác lời.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc, trong đó có những người con quê hương Cẩm Phả. Sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn sân khấu và phim tư liệu với những câu chuyện về đất và người Vùng mỏ đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đưa khán giả trở về với những dấu ấn lịch sử, văn hóa của quê hương.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là không gian trải nghiệm “Gian hàng ký ức xưa Cẩm Phả” giới thiệu đời sống sinh hoạt, văn hóa và ẩm thực của người dân địa phương giai đoạn những năm 1980-2000. Các món ăn truyền thống, vật dụng thời bao cấp và hình ảnh tư liệu gợi nhớ một thời đã qua. Thông qua hình ảnh, hiện vật và những hoạt động trải nghiệm gần gũi, người dân, du khách có dịp tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống và những nét văn hóa đặc trưng của người dân Vùng mỏ qua các thời kỳ. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân Cẩm Phả, người dân Vùng mỏ Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu tham quan không gian trải nghiệm ký ức.

Được tổ chức trong 2 đêm biểu diễn nghệ thuật kết hợp với không gian trải nghiệm, chương trình “Trở về ký ức” không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống lịch sử vẻ vang của công nhân Vùng mỏ, ngành Than mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, tạo sự kết nối giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Vùng mỏ trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật "Trở về ký ức":

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ thể hiện ca khúc “Nhịp máy khoan”.

Ca khúc "Cẩm Phả rạng ánh bình minh" do các nghệ sĩ cùng vũ đoàn trình diễn.

Các nghệ sĩ múa trình diễn trong chương trình.

Tiết mục “Cherry Cherry” tái hiện không khí đám cưới xưa.

Ca sĩ Kỳ Anh Trang thể hiện ca khúc “Vầng trăng đêm trôi”.

Ca khúc “Cẩm Phả của tôi” khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và con người Cẩm Phả bên vịnh Bái Tử Long.

Ca khúc "Đất nước tình yêu" là sự hòa quyện sâu sắc giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương, đất nước.