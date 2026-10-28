Khai trương Trung tâm Hợp tác nghiên cứu AI và Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ xanh - năng lượng số

Sáng 28/10, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Sáng tạo Công nghệ ATIN và Công ty TNHH Robin Thịnh Vượng tổ chức khai trương Trung tâm Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ xanh - năng lượng số.

Toàn cảnh buổi lễ khai trương.

Tại buổi lễ, các đại biểu được giới thiệu, trải nghiệm các giải pháp AI, camera thông minh, giám sát an ninh, an toàn sản xuất; các mô hình điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và nhà thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Sáng tạo Công nghệ ATIN và Công ty TNHH Robin Thịnh Vượng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Hai không gian được trưng bày tại trụ sở Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố Quảng Ninh, số 41A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh; được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh vào sản xuất, đời sống, phục vụ chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Việc đưa Trung tâm Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ xanh - năng lượng số vào hoạt động góp phần mở rộng không gian kết nối cung - cầu công nghệ, tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò của Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.