Phát triển nguồn nhân lực số

Với lợi thế về sức trẻ, khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, thanh niên Quảng Ninh được xác định là lực lượng quan trọng trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực số, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp bộ Đoàn thành phố Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố tổ chức trên 510 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút hơn 135.000 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, tập trung vào kỹ năng sử dụng nền tảng số, ứng dụng AI, bảo đảm an toàn thông tin và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Cuộc thi Chuyển đổi số năm 2026 - "Tuổi trẻ UBND thành phố Quảng Ninh sáng tạo trong kỷ nguyên số" mang đến những ý tưởng, sáng kiến đa dạng, gắn với những vấn đề thực tiễn.

Hoạt động phổ cập kỹ năng số được mở rộng theo hướng gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với chuyên đề ứng dụng AI trong thiết kế infographic phục vụ tuyên truyền bầu cử, thu hút trên 10.000 lượt theo dõi qua hình thức trực tiếp kết hợp livestream. Chiến dịch “Thanh niên Quảng Ninh chung tay phổ cập kỹ năng số, xây dựng văn hóa số” và phong trào “Cán bộ, công chức trẻ với AI” được kết nối tới 100% cơ sở Đoàn, thu hút trên 4.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Toàn Đoàn phát hành trên 700 bản tin ứng dụng AI, triển khai 30 công trình số hóa địa chỉ đỏ với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Sản phẩm truyền thông ứng dụng AI trong phòng chống đuối nước của Đoàn Thanh niên phường Móng Cái 3.

Từ việc tiếp cận kiến thức, thanh niên từng bước đưa kỹ năng số vào thực tiễn công việc và đời sống. Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đã thành lập 164 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 2.310 lượt đoàn viên tham gia, phối hợp với lực lượng công an cơ sở và chính quyền địa phương hỗ trợ trên 55.000 lượt người dân cài đặt, kích hoạt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các kỹ năng số cơ bản. Từ những hoạt động này, đoàn viên, thanh niên có điều kiện rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế.

Thanh niên Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ tiếp cận, sử dụng công nghệ sang chủ động ứng dụng và tạo ra sản phẩm số. Nhiều cơ sở Đoàn đã triển khai các mô hình, công trình gắn với nhu cầu thực tiễn như số hóa địa chỉ đỏ, xây dựng sản phẩm truyền thông bằng AI, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tham gia làm sạch dữ liệu đất đai... Những phần việc cụ thể ấy vừa tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện năng lực số, vừa phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Đoàn phường Hà Tu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên kiosk thông minh.

Để hình thành đội ngũ nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đồng hành, kết nối thanh niên với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.