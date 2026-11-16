Tái sử dụng dữ liệu số, giải quyết TTHC nhanh gọn hơn

Đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu số đang giúp người dân bớt công sức kê khai, đi lại, giảm giấy tờ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Anh Nguyễn Công Thịnh (khu phố Vĩnh Phú, phường Mạo Khê) vừa thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục giấy khai sinh ngay tại nhà thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thay vì phải chuẩn bị hồ sơ giấy và trực tiếp đến cơ quan chức năng, anh chỉ cần gửi yêu cầu trên môi trường điện tử. Những thông tin cần thiết đã có trong cơ sở dữ liệu được cán bộ tra cứu, xác thực để giải quyết thủ tục, kết quả sau đó được gửi qua đường bưu điện đến tận nhà.

“Nhờ khai thác, sử dụng lại các thông tin đã được số hóa nên tôi không phải chuẩn bị, cung cấp lại nhiều giấy tờ như trước. Việc thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tôi rất hài lòng với cách giải quyết TTHC hiện nay” - anh Thịnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Công Thịnh (khu phố Vĩnh Phú, phường Mạo Khê) thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục giấy khai sinh.

Câu chuyện của anh Thịnh cũng là trải nghiệm ngày càng quen thuộc với nhiều người dân khi các cơ quan hành chính đẩy mạnh khai thác dữ liệu dùng chung. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê, việc số hóa hồ sơ được thực hiện ngay trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đến nay, 100% thành phần hồ sơ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết được số hóa. Với những thủ tục có liên thông dữ liệu, cán bộ, công chức chủ động tra cứu, khai thác thông tin đã được lưu trữ trên hệ thống, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ đã có.

Theo bà Lưu Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê, việc số hóa và tái sử dụng hồ sơ điện tử đang đem lại những thay đổi rõ rệt trong quá trình giải quyết TTHC. Người dân giảm được chi phí đi lại, không phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, đồng thời có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Với cán bộ, công chức, dữ liệu được lưu trữ và khai thác thuận tiện giúp giảm thời gian tìm kiếm, tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ giấy, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Triều tiếp nhận giải quyết TTHC cho người dân.

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã phối hợp với các sở, ngành rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết, thực hiện số hóa 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử, gắn với sử dụng chữ ký số trong toàn bộ quy trình. Hiện cấp thành phố có 1.779 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cấp xã có 285 TTHC, trong đó 50 TTHC được thực hiện theo hình thức trực tuyến dùng chung và liên thông.

Đặc biệt, hiện nay Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố đã khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và kho dữ liệu của người dân để phục vụ tra cứu, xử lý hồ sơ. Nhờ vậy, những thông tin đã được chia sẻ trên hệ thống như căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh, sổ bảo hiểm xã hội... được sử dụng lại khi giải quyết các thủ tục có liên quan, người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại bản giấy đối với những thành phần hồ sơ đã có dữ liệu. Hệ thống cũng sẵn sàng kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo điều kiện mở rộng việc chia sẻ, khai thác thông tin trong thời gian tới.

Đoàn viên thanh niên phường Yên Tử hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hiệu quả của quá trình số hóa được thể hiện qua kết quả giải quyết hồ sơ trong thực tế. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 233.678 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đạt 98,6%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,9%, trả kết quả bản điện tử đạt 98,2%. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận là 326.768, đạt 99,3%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, trả kết quả bản điện tử đạt 99,9%. Việc thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết TTHC được thực hiện 100% bằng phương thức điện tử.

Với mục tiêu “Mỗi thông tin chỉ khai một lần” đang từng bước trở thành thực tế trong hoạt động hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.