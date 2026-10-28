Xây dựng chính quyền phục vụ từ dữ liệu số

Hiện Quảng Ninh đang từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động của bộ máy chính quyền. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách thức xử lý công việc của cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố quan tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách và thống nhất đầu mối tổ chức thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, HĐND thành phố ban hành 3 nghị quyết về hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số và công nghiệp bán dẫn. Ban Chỉ đạo tiếp tục được kiện toàn, duy trì hoạt động kiểm tra, đôn đốc; việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tập trung vào khắc phục những điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng số, an toàn thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới.

Cán bộ Tổ công tác khu vực Quan Lạn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Ảnh: Nguyễn Dung

Cùng với hoàn thiện thể chế, dữ liệu được xác định là nền tảng quan trọng để đổi mới quản trị. UBND thành phố đã ban hành Chiến lược dữ liệu số đến năm 2030, danh mục dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung và kế hoạch thực hiện chiến lược trong năm 2026. 70/70 cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch số hóa năm 2026, tạo cơ sở để việc xây dựng, cập nhật và khai thác dữ liệu được triển khai thống nhất hơn.

Tiêu biểu trong lĩnh vực y tế, dữ liệu bảo hiểm, y tế được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin sức khỏe của 1.141.484 người dân đã được lưu trữ trên hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử. Thành phố đã làm sạch, làm giàu 1.299.672 hồ sơ; đồng thời liên thông 752.904 hồ sơ sổ sức khỏe điện tử với VNeID, xếp thứ 5 toàn quốc. Việc khai thác dữ liệu cũng được đưa vào hoạt động khám, chữa bệnh khi 100% cơ sở y tế triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước, với hơn 4,9 triệu lượt tra cứu thông tin.

Hạ tầng số cũng được đầu tư, củng cố nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền thông suốt. Toàn thành phố có 5.970 trạm thu, phát sóng thông tin di động; vùng phủ sóng 4G đạt 100% dân số, 5G đạt 94%. Tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao băng rộng cố định FTTH đạt 99,74%, đứng thứ 2 toàn quốc; 100% cơ quan hành chính được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đây là điều kiện quan trọng để mở rộng ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ trên môi trường số.

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung khu vực Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) khai trương, đi vào hoạt động từ 13/6/2026, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với hạ tầng, thành phố chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Đến tháng 9/2026, có 134 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin; các hoạt động tập huấn, diễn tập được tổ chức tại 9 xã, phường. Thành phố cũng triển khai xây dựng Trung tâm An ninh mạng, hệ thống giám sát mã độc và SOC.

Nhờ đó, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động điều hành được đẩy mạnh, gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao hiệu quả công việc. Bình quân 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ ban hành văn bản toàn trình trong khối các cơ quan chính quyền đạt 89,86%; trong đó, khối sở, ngành đạt 86,42%, khối xã, phường, đặc khu đạt 91,30%. Phòng họp không giấy, phân hệ theo dõi nhiệm vụ, hệ thống Văn phòng số tiếp tục được triển khai, góp phần đổi mới cách thức trao đổi thông tin, giao việc và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, thành phố bước đầu thử nghiệm các nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ như AI Luật, C-AI Legal; đồng thời nghiên cứu không gian thử nghiệm công nghệ số và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số phiên bản 2.0. Việc ứng dụng công nghệ mới được đặt trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, hướng tới hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, khai thác thông tin thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng tham mưu.

Quảng Ninh còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng phù hợp và người dân đủ khả năng sử dụng các nền tảng số. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã kiện toàn đầu mối thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Thành phố tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Riêng ngành Y tế tổ chức 10 lớp cho khoảng 1.000 cán bộ, ngành Giáo dục thí điểm AI tại 118 cơ sở giáo dục. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp; chặng 1 cuộc thi Công dân số Quảng Ninh năm 2026 thu hút 27.725 thí sinh tham gia.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số tại Quảng Ninh đang đồng bộ, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.