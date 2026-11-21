Đưa trải nghiệm số đến gần du khách

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi diện mạo ngành Du lịch Quảng Ninh. Những tiện ích công nghệ được đưa vào phục vụ du khách và hoạt động kinh doanh đang tạo nên nhiều trải nghiệm thuận tiện hơn, đồng thời giúp các giá trị văn hóa, di sản được lan tỏa rộng rãi trên không gian số.

Những ngày cuối tuần, khuôn viên Bảo tàng Quảng Ninh luôn nhộn nhịp người dân và du khách. Trung bình mỗi ngày vào dịp cuối tuần, nơi đây đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan. Giữa dòng người tấp nập, thay vì phải xếp hàng mua vé như trước, du khách nay chỉ cần sử dụng điện thoại, truy cập zalo mini app để mua vé, thanh toán và quét mã QR khi vào cổng. Các thao tác được thực hiện nhanh gọn, giúp tiết kiệm thời gian, nhất là vào những ngày cao điểm.

Du khách truy cập zalo mini app để mua vé tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Anh Trần Tuấn Anh, hướng dẫn viên du lịch, Công ty CP Du lịch và dịch vụ Hồng Gai, chia sẻ: Trước đây, khi dẫn đoàn khách đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, tôi thường phải dành thời gian để xếp hàng mua vé cho cả đoàn. Hiện nay, với zalo mini app, chúng tôi chủ động mua vé cho khách tham quan, thanh toán và quét mã QR ngay trên điện thoại, rất nhanh chóng, thuận tiện. Việc này giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, để du khách có thêm thời gian tham quan, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

Công nghệ số cũng mở rộng cách thức tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử tại Bảo tàng Quảng Ninh. Thông qua website: baotangao.baotangquangninh.vn, không gian bảo tàng được tái hiện bằng công nghệ 3D, cho phép người xem tham quan trực tuyến với hình ảnh trực quan, sinh động. Ngay tại khu vực đón tiếp, các ki-ốt tương tác cung cấp thông tin về những không gian trưng bày, giúp du khách chủ động lựa chọn nội dung muốn tìm hiểu trước khi bắt đầu hành trình.

Sở VH-TT&DL tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho doanh nghiệp du lịch.

Sự thay đổi trong trải nghiệm của du khách cũng đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải chủ động thích ứng. Thời gian qua, Sở VH-TT&DL đã tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, quảng bá và cung cấp dịch vụ. Việc sử dụng website để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch; thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện báo cáo thống kê trên môi trường mạng đang dần trở thành phương thức hoạt động quen thuộc của nhiều đơn vị.

Trong lĩnh vực lưu trú, công nghệ cũng giúp giảm bớt những thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng. Hiện có khoảng 500 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay, tàu nghỉ đêm... đã triển khai phần mềm quản lý lưu trú ASM. Khi khách đến nhận phòng, nhân viên lễ tân chỉ cần quét mã QR trên thẻ căn cước, thông tin được tự động cập nhật vào phần mềm và kết nối với hệ thống thông báo lưu trú quốc gia. Cách làm này giúp việc khai báo nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ các cơ sở thực hiện đúng quy định về quản lý lưu trú.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành VH-TT&DL Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Đến nay, thành phố đã số hóa 609 hồ sơ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và 362 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 17 di tích tiêu biểu và 7 di sản văn hóa phi vật thể được số hóa chuyên sâu bằng công nghệ quét 3D, hình ảnh thực tế ảo VR360 và phim tư liệu. Những dữ liệu này góp phần lưu giữ thông tin về di sản, tạo thêm cách thức để người dân, du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương trên môi trường số.

Tại các khu, điểm du lịch, việc ứng dụng công nghệ cũng đang được mở rộng. Hiện có 1 khu du lịch quốc gia và 5 khu du lịch cấp thành phố sử dụng các tiện ích số trong quản lý, cung cấp dịch vụ như mã QR giới thiệu thông tin, wifi miễn phí, bán vé điện tử, website và bản đồ số. Thành phố cũng đang thử nghiệm hệ thống thông tin quản lý du lịch thông minh tại địa chỉ: dulichso.quangninh.gov.vn, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu, hỗ trợ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong quá trình khai thác thông tin du lịch.

Du khách quét mã QR tìm hiểu các điểm đến tham quan vịnh Hạ Long.

Cùng với những kết quả đã đạt được, ngành Văn hoá-Thể thao và Du lịch đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục số hóa 65 di tích trong giai đoạn 2026-2027, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai bảo tàng số và thư viện số. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong việc lưu giữ, quản lý và khai thác nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch lâu dài.

Theo định hướng của ngành, thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ nhân lực du lịch sẽ tiếp tục được quan tâm. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích kết nối với đơn vị cung cấp công nghệ, phần mềm để lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và nhu cầu kinh doanh. Việc phát triển sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, xây dựng ấn phẩm xúc tiến điện tử và tổ chức các chiến dịch quảng bá trên nền tảng số sẽ được đẩy mạnh, giúp hình ảnh du lịch Quảng Ninh tiếp cận rộng rãi hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Chuyển đổi số đang mở ra những cách tiếp cận mới cho du lịch Quảng Ninh, giúp du khách có thêm trải nghiệm thuận tiện, các giá trị văn hóa, di sản được lan tỏa rộng rãi hơn.