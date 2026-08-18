Khoan rút lõi bê tông – Giải pháp tạo lỗ kỹ thuật chính xác cho công trình

Trong xây dựng và cải tạo công trình, việc tạo lỗ trên sàn, tường hoặc các kết cấu bê tông để phục vụ hệ thống điện, nước, điều hòa và thiết bị kỹ thuật là nhu cầu khá phổ biến. Bê tông cốt thép có độ bền cao nhưng cũng gây khó khăn khi cần xử lý bằng phương pháp thủ công. Đục phá không đúng cách có thể tạo ra bụi, tiếng ồn, rung chấn và làm ảnh hưởng đến những khu vực không cần thi công. Vì vậy, khoan rút lõi bằng máy chuyên dụng đang được nhiều chủ đầu tư và đơn vị thi công lựa chọn.

Máy khoan rút lõi bê tông đang thi công tại công trình.

Tại Quảng Ninh, cùng với sự phát triển của đô thị, dịch vụ, du lịch, nhà ở và các khu sản xuất, nhu cầu cải tạo và hoàn thiện công trình ngày càng đa dạng. Nhiều hạng mục cần bổ sung đường ống, hệ thống kỹ thuật hoặc thay đổi công năng sau khi công trình đã hoàn thiện. Trong những trường hợp này, việc tạo lỗ có kích thước chính xác và hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu xung quanh là yêu cầu quan trọng.

Khoan rút lõi là phương pháp sử dụng mũi khoan chuyên dụng để cắt trực tiếp vào bê tông, tạo thành lỗ tròn theo đường kính được xác định trước. Phần bê tông bên trong được lấy ra thành lõi hình trụ, giúp khu vực xử lý tương đối gọn. Tùy từng công trình, thiết bị có thể được lựa chọn theo đường kính, chiều sâu và điều kiện tiếp cận thực tế.

Ưu điểm của phương pháp khoan rút lõi

Ưu điểm của phương pháp này là khả năng kiểm soát vị trí và kích thước lỗ khoan. Khi cần tạo lỗ cho đường ống nước, ống điều hòa, dây dẫn hoặc hệ thống thông gió, việc sử dụng mũi khoan đúng kích thước giúp hạn chế phần bê tông phải phá bỏ. Điều này đặc biệt hữu ích tại những công trình đã đưa vào sử dụng, nơi chủ nhà hoặc chủ đầu tư muốn hạn chế bụi bẩn và thời gian hoàn thiện lại.

Cận cảnh mũi khoan và lõi bê tông sau khi rút.

Trong nhà dân, khoan rút lõi thường được sử dụng để tạo lỗ xuyên tường, xuyên sàn phục vụ đường ống cấp thoát nước, điều hòa và các hệ thống kỹ thuật khác. Tại văn phòng, cửa hàng, khách sạn hoặc cơ sở kinh doanh, phương pháp này có thể phục vụ việc lắp đặt thêm thiết bị hoặc cải tạo hệ thống kỹ thuật. Với nhà xưởng, công việc có thể liên quan đến đường ống sản xuất, thông gió, thoát nước hoặc những hạng mục phát sinh khi thay đổi dây chuyền.

Một điểm cần lưu ý là không nên tiến hành khoan khi chưa xác định rõ vị trí và mục đích của lỗ. Trước khi thi công, cần khảo sát độ dày bê tông, đường kính cần tạo, chiều sâu, hướng khoan và điều kiện mặt bằng. Với những vị trí có liên quan đến kết cấu chịu lực hoặc có hệ thống kỹ thuật bên trong, việc kiểm tra hiện trạng càng cần được chú trọng để lựa chọn phương án phù hợp.

Kỹ thuật viên khảo sát, xác định vị trí khoan.

Quy trình thi công cần được chuẩn bị kỹ

Quy trình thi công thường bắt đầu bằng việc tiếp nhận yêu cầu và khảo sát thực tế. Sau khi xác định vị trí, kích thước và số lượng lỗ, kỹ thuật viên lựa chọn máy, mũi khoan và phương án cố định thiết bị. Máy cần được giữ chắc trong quá trình vận hành để hạn chế sai lệch. Tùy điều kiện, nước có thể được sử dụng để làm mát mũi khoan, hỗ trợ quá trình cắt và giảm nhiệt phát sinh.

Khi máy hoạt động, người thi công cần kiểm soát tốc độ và tình trạng thiết bị, đồng thời theo dõi kết cấu bê tông trong suốt quá trình thực hiện. Với công trình đang có người sinh hoạt hoặc sản xuất, khu vực làm việc cần được bố trí hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chung. Sau khi hoàn thành, phần lõi bê tông được lấy ra, vật liệu phát sinh được thu gom và khu vực thi công được vệ sinh.

Nhu cầu khoan rút lõi tại Hưng Yên

Không chỉ tại Quảng Ninh, nhu cầu khoan tạo lỗ kỹ thuật cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành có hoạt động xây dựng và công nghiệp phát triển. Hưng Yên là một trong những khu vực có nhiều nhà xưởng, công trình dân dụng và dự án cải tạo, kéo theo nhu cầu xử lý bê tông bằng thiết bị chuyên dụng. Đối với các hạng mục cần tạo lỗ xuyên sàn, xuyên tường hoặc phục vụ hệ thống kỹ thuật, khoan rút lõi bê tông Hưng Yên là giải pháp được nhiều khách hàng quan tâm.

Hình ảnh thi công khoan rút lõi tại sàn hoặc tường bê tông

Việc lựa chọn đơn vị thi công phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với những hạng mục yêu cầu độ chính xác. Một đơn vị có kinh nghiệm sẽ biết cách khảo sát vị trí, lựa chọn thiết bị và tổ chức thi công theo điều kiện của từng công trình. Với những vị trí khó tiếp cận hoặc yêu cầu đường kính lớn, phương án thực hiện cần được chuẩn bị trước để tránh phát sinh trong quá trình làm việc.

Bên cạnh kỹ thuật, việc thu gom và vệ sinh sau thi công cũng là yếu tố được khách hàng quan tâm. Khi phần lõi bê tông được lấy ra gọn, khu vực làm việc có thể được dọn dẹp nhanh hơn. Điều này giúp hạn chế thời gian ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và các hạng mục khác trong công trình.

Hình ảnh lỗ khoan hoàn thiện và khu vực sau khi bàn giao công trình

Tuấn Tú hướng đến giải pháp phù hợp cho từng công trình

Với nhu cầu khoan tạo lỗ, xử lý bê tông và cải tạo công trình ngày càng tăng, việc sử dụng máy móc chuyên dụng giúp chủ đầu tư có thêm lựa chọn thay vì đục phá thủ công. Tuy nhiên, mỗi công trình có hiện trạng khác nhau nên phương án thi công cần được lựa chọn dựa trên kích thước lỗ, chiều sâu, vị trí và điều kiện thực tế.

Đơn vị Tuấn Tú hướng đến việc tư vấn và triển khai các hạng mục khoan, cắt bê tông theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. Trước khi thực hiện, việc trao đổi rõ yêu cầu giúp xác định phương án, thiết bị và thời gian thi công phù hợp. Đây cũng là bước cần thiết để chủ công trình chủ động hơn về chi phí và tiến độ.

Quý khách có nhu cầu khoan rút lõi bê tông, tạo lỗ xuyên sàn, xuyên tường hoặc xử lý bê tông theo yêu cầu có thể liên hệ Tuấn Tú là đơn vị hàng đầu về khoan rút lõi bê tông Hưng Yên để được tư vấn theo hiện trạng công trình. Lựa chọn đúng phương pháp ngay từ đầu sẽ giúp thi công thuận lợi, tiết kiệm thời gian và hạn chế phát sinh.

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