Khơi dậy sức dân từ những phong trào thiết thực

Các phong trào thi đua đang tiếp thêm động lực để hội viên nông dân mạnh dạn đổi mới, phát huy nội lực, vươn lên làm giàu và chung sức xây dựng quê hương. Những hành động cụ thể, những cách làm hiệu quả đang góp phần làm nên sức sống của phong trào từ cơ sở.

Nông dân phường Quảng Yên phát triển mô hình trồng hoa nâng cao thu nhập.

Thi đua làm giàu, xây dựng quê hương

Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh có 254.876 lượt hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó trên 75% được công nhận. Riêng năm 2026, có 56.219 hộ đăng ký tham gia phong trào. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành, góp phần giúp nông dân vươn lên làm giàu, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Sau những thiệt hại do bão Yagi năm 2024, anh Nguyễn Văn Định, thôn Tân Bình, xã Đầm Hà, vẫn quyết tâm khôi phục sản xuất, tìm hướng phát triển kinh tế mới. Năm 2023, gia đình anh đầu tư mua 5ha đất trồng cây ăn quả. Sau khi tìm hiểu, năm 2024, anh đưa vào trồng thử nghiệm 2ha chanh leo ruột tím. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm chăm sóc và thời tiết bất lợi, diện tích cây trồng bị thiệt hại lớn. Không nản chí, năm 2025, anh tiếp tục trồng mới 3ha chanh leo ruột tím và chanh leo vàng, đồng thời chủ động học hỏi kỹ thuật, điều chỉnh quy trình chăm sóc. Anh Định cho biết, mô hình đang cho năng suất bình quân khoảng 30 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gần 700 triệu đồng mỗi năm. Gia đình tôi dự kiến mở rộng thêm 2ha, nâng tổng diện tích lên 5ha.

Anh Nguyễn Văn Định (phải), thôn Tân Bình, xã Đầm Hà, cùng cán bộ HND xã tham quan mô hình trồng chanh leo của gia đình.

Cùng với phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên, nông dân Quảng Ninh cũng tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều việc làm thiết thực đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư.

Tại thôn Bắc Lù, xã Điền Xá, anh Tằng Hìn Vinh là điển hình tiêu biểu trong phong trào này. Từ năm 2010 đến tháng 8/2026, gia đình anh tự nguyện hiến hơn 6.500m² đất, trên 5.000 cây keo và hoa màu để mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi, chỉnh trang khu dân cư; đồng thời đóng góp khoảng 250 ngày công phát quang, sửa chữa đường, trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường. Không chỉ trực tiếp đóng góp, anh Vinh còn tích cực vận động người dân phân loại, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Những việc làm của gia đình anh đã góp phần đổi thay diện mạo khu dân cư, lan tỏa tinh thần tự nguyện, khuyến khích người dân cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh.

Tiếp lửa cho các phong trào thi đua

Để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, HND thành phố xác định công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên là nhiệm vụ xuyên suốt. Hướng mạnh về cơ sở, các cấp Hội chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp với điều kiện từng địa bàn, gắn phát động phong trào với những giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Lãnh đạo HND phường Đông Triều tham quan, động viên hội viên, nông dân phát triển sản phẩm OCOP. Ảnh: HND phường Đông Triều.

Với hơn 95.500 hội viên, sinh hoạt tại 561 chi hội và 180 tổ hội, HND thành phố có mạng lưới rộng khắp, tạo điều kiện đưa các phong trào đến từng địa bàn dân cư. Trong 10 tháng năm 2026, các cấp Hội đã kết nạp thêm 2.751 hội viên, thành lập 40 tổ hội và 20 chi hội nông dân nghề nghiệp; tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 89.000 lượt hội viên và người dân. Qua đó, tiếp tục củng cố vai trò tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong triển khai các phong trào.

Cùng với tuyên truyền, Hội chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất thông qua cung ứng vật tư nông nghiệp, cây, con giống và máy móc; thúc đẩy hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho nông sản. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã triển khai 189 mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 64 sản phẩm nông nghiệp. Hội cũng tích cực hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, HTX và vận động phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, góp phần chuyển dần từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết, nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng tiếp cận thị trường.

Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, Hội tích cực hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đã có gần 59.000 lượt hội viên, nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số; 85 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được xây dựng, hướng dẫn và nhân rộng. Chương trình “Nông dân dạy nông dân” cũng tạo điều kiện để những người có kinh nghiệm, có mô hình hiệu quả trực tiếp chia sẻ kiến thức, kỹ thuật, giúp hội viên vận dụng vào thực tiễn sản xuất.

Hội viên, nông dân xã Đông Ngũ tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Vai trò của tổ chức Hội còn thể hiện rõ trong vận động hội viên chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, nông dân toàn thành phố đã đóng góp gần 10.000 ngày công, hiến hơn 158.000m² đất; tham gia làm mới, sửa chữa đường giao thông, kênh mương và các công trình dân sinh; hỗ trợ hộ khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch HND thành phố cho biết, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân; kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, tăng cường liên kết sản xuất và phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại; góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, bền vững.