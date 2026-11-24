Agribank miễn phí dịch vụ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân và hội viên

Nhằm giảm chi phí giao dịch, tạo thuận lợi cho hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và hội viên nông dân, Agribank triển khai chính sách miễn phí nhiều dịch vụ ngân hàng đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân, hội nông dân các cấp và hội viên đang vay vốn từ Quỹ. Chính sách được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 13/11/2026.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Phả trao vốn vay cho các hộ dân.

Triển khai chính sách, đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, Agribank miễn phí quản lý tài khoản; phí nộp tiền, chuyển tiền tại quầy vào tài khoản Quỹ; phí rút tiền mặt tại quầy và chuyển khoản trong hệ thống Agribank từ tài khoản Quỹ.

Đối với hội nông dân các cấp, Agibank miễn phí quản lý tài khoản thanh toán và các giao dịch phục vụ giải ngân, thu hồi vốn, trả nợ, thanh toán liên quan đến hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đối với hội viên hội nông dân đang vay vốn từ Quỹ, Agribank miễn phí nộp tiền, chuyển tiền tại quầy đối với các giao dịch phục vụ giải ngân, thu hồi vốn và trả nợ.

Chính sách được triển khai trong bối cảnh nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân ngày càng lớn. Tại Quảng Ninh, theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố, đến cuối tháng 10/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân 37,7 tỷ đồng cho 293 hộ triển khai các dự án, nâng tổng dư nợ lên trên 87,4 tỷ đồng. Cùng với đó, nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 2.109 tỷ đồng với hơn 23.500 hộ vay; nguồn vốn qua Agribank đạt trên 632 tỷ đồng.

Hội Nông dân phường Hiệp Hòa phối hợp với Agribank Quảng Yên Tây Quảng Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng, quy trình vay vốn và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.

Việc miễn phí dịch vụ góp phần giảm chi phí trong quá trình quản lý, luân chuyển nguồn vốn, tạo thuận lợi cho hoạt động giải ngân, thu hồi vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các giao dịch của hội viên. Qua đó, tăng cường phối hợp giữa Agribank với hội nông dân các cấp, hỗ trợ hội viên tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để chính sách đến với đúng đối tượng thụ hưởng, Hội Nông dân thành phố đề nghị hội nông dân các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung miễn phí dịch vụ đến cán bộ, hội viên, nông dân.