Xây dựng hình mẫu người nông dân Quảng Ninh

Với trọng tâm nâng cao nhận thức, tri thức, kỹ năng số, ý thức cộng đồng và năng lực làm chủ kinh tế, các cấp Hội Nông dân đang từng bước bồi đắp hình ảnh người nông dân thời kỳ mới: Bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, năng động và có khát vọng vươn lên.

Hội Nông dân xã Ba Chẽ vừa ra mắt “Bản đồ số các mô hình kinh tế nông dân tiêu biểu”. Bản đồ giới thiệu 10 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương như: Mô hình trồng quế, trà hoa vàng, ba kích tím, thanh long; mô hình chăn nuôi gà đồi dược liệu, nuôi hươu, dúi, cầy hương; mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản. Mỗi mô hình được giới thiệu trên bản đồ số là một địa chỉ sản xuất cụ thể, mang theo câu chuyện lao động, sáng tạo và nỗ lực vươn lên của người nông dân.

Ông Nịnh Văn Năm, thôn Thanh Sơn, xã Ba Chẽ, chia sẻ: “Thông qua bản đồ số của Hội Nông dân xã, các hộ sản xuất như chúng tôi có thêm cơ hội quảng bá mô hình, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khách hàng. Đây cũng là dịp để chúng tôi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

“Bản đồ số các mô hình kinh tế nông dân tiêu biểu” của Hội Nông dân xã Ba Chẽ. Ảnh: HND xã Ba Chẽ.

Theo bà Chu Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chẽ, bản đồ số không dừng lại ở việc giới thiệu các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh tiêu biểu của hội viên, mà còn mở thêm kênh quảng bá, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất trên nền tảng công nghệ. Nhờ đó, những cách làm hay, mô hình hiệu quả có điều kiện lan tỏa rộng hơn; người dân, doanh nghiệp và khách hàng cũng thuận lợi trong tìm kiếm thông tin, kết nối hợp tác, tiêu thụ sản phẩm. Qua cách làm này, công nghệ số đang từng bước trở thành cầu nối đưa sản phẩm, thương hiệu và những giá trị kinh tế của nông dân Ba Chẽ đến gần hơn với thị trường.

Cán bộ Hội Nông dân đặc khu Cô Tô hướng dẫn kỹ năng số cho hội viên, nông dân.

Mô hình này cũng phản ánh hướng đổi mới trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành phố khi chuyển đổi số ngày càng được chú trọng nhằm nâng cao tri thức, kỹ năng và năng lực làm chủ công nghệ cho hội viên.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có gần 59.000 lượt hội viên, nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số; trên 12.800 hội viên được hỗ trợ cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng “Nông dân Việt Nam”; 2.886 lượt hội viên có tài khoản trên các sàn thương mại điện tử.

Hội cũng tổ chức 5 hội nghị về phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp, quảng bá và tiêu thụ nông sản, thu hút 350 cán bộ, hội viên tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội cũng tích cực hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh, dịch vụ số thiết yếu, giao dịch không dùng tiền mặt...

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố thăm, tặng quà hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lục Hồn. Ảnh: HND thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố: Cùng với hỗ trợ nông dân thích ứng và làm chủ công nghệ, các cấp Hội cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực hội viên. Mục tiêu hướng tới là hình thành hình mẫu “Người nông dân Quảng Ninh thời kỳ mới” hào sảng, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, có văn hóa, lối sống lành mạnh, vững kiến thức kinh tế, khoa học kỹ thuật, nhạy bén với thị trường và chủ động hội nhập. Tính đến hết tháng 10, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho 89.000 lượt hội viên, nông dân và nhân dân. Trong đó, tập trung vào phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nội dung liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Công tác tuyên truyền được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần tự lực, tự cường.

Trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 1.577 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tổ chức cho 110 hội viên nông dân đi khảo sát thực tế tại Thanh Hóa, Phú Thọ, góp phần mở rộng sinh kế và đa dạng hóa nguồn thu.

Đặc biệt, chương trình “Nông dân dạy nông dân” được triển khai tại nhiều địa bàn, qua đó, phát huy vai trò của những người có kinh nghiệm thực tiễn trong chia sẻ kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Các địa phương cũng huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng 16 nhà cho hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế bằng con giống, giúp hội viên ổn định đời sống, phát triển sản xuất.