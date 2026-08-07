Khởi tố người đàn ông say rượu đi bộ trên quốc lộ gây tai nạn chết người

Uống rượu say nhưng Hồ Văn V. vẫn đi bộ ngược chiều trên quốc lộ 9 (Quảng Trị) và gây tai nạn giao thông khiến một người tử nạn.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn V. (trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/5, tại Km36+800 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Phú An (xã Hướng Hiệp), Hồ Văn V. tham gia giao thông với tư cách là người đi bộ theo hướng Khe Sanh - Cam Lộ.

Mặc dù sử dụng rượu bia, V. không đi sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình mà đi ngược chiều trên phần đường dành cho xe chạy.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thì hành quyết định khởi tố với Hồ Văn V. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Hành vi trên dẫn đến va chạm với xe máy do anh Hồ Văn A.D (27 tuổi, trú thôn Vùng Kho, xã Đakrông) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Hồ Văn A.D tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, vụ việc là lời cảnh báo đối với tất cả người tham gia giao thông, trong đó có người đi bộ.

Mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nếu gây hậu quả nghiêm trọng đều có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định.

Việc xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.