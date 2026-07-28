Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định 31 nội dung quan trọng

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Giao ban báo chí thông tin về kỳ họp không thường lệ đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương.

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8; dự kiến bế mạc ngày 24/8.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 13/8, đợt 2 từ ngày 19 đến 24/8. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày làm việc.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung quan trọng, gồm thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định 5 nội dung, vấn đề quan trọng khác; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có.

Bà Hoàng Thị Lan Nhung đề nghị các cơ quan báo chí bám sát, triển khai hiệu quả Đề án tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trong các bản tin thời sự; xây dựng chuyên mục, chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhất là trên các nền tảng số.

Các cơ quan báo chí cần chú trọng xây dựng những bài viết phân tích chuyên sâu về hoạt động lập pháp, đổi mới tư duy lập pháp và việc Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội.

Về nội dung tuyên truyền trọng tâm, bà Hoàng Thị Lan Nhung nhấn mạnh cần làm rõ ý nghĩa của việc tổ chức kỳ họp không thường lệ, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương Đảng; xử lý những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đối với công tác lập pháp, báo chí cần tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng luật, nghị quyết và những nội dung chính của các dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua; phản ánh đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường; bám sát nội dung tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội; bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tới cử tri và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, một số dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm cũng được lưu ý trong công tác tuyên truyền. Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8/2026, tiếp tục được xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026. Đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, đây là kỳ họp không thường lệ đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, được tổ chức trong bối cảnh khối lượng công việc lập pháp rất lớn và yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế ngày càng cấp thiết.

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ và các cơ quan Trung ương dự kiến trình gần 90 nhiệm vụ lập pháp. Vì vậy, Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp không thường lệ, tập trung chủ yếu vào công tác lập pháp.