Thấy gì qua hai vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc?

Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8/2026, hai vụ tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Các vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 11 phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô-tô con.

Các xe nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường, khiến qua khu vực ùn ứ. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng làm cả 7 phương tiện hư hỏng.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô-tô con trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, Video do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp.

Trước đó, lúc 18 giờ 49 phút ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, vụ tai nạn liên quan đến 5 ô-tô làm 4 phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển ô-tô đầu kéo 21H-016.xx, kéo theo rơ-moóc 21R-006.xx không giữ khoảng cách an toàn.

Hai vụ tai nạn xảy ra trong hai ngày liên tiếp là lời cảnh báo về nguy cơ từ hành vi bám sát, không duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trên cao tốc, khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, người điều khiển phương tiện bám quá sát sẽ không còn đủ thời gian và khoảng cách để xử lý. Một va chạm ban đầu có thể nhanh chóng tạo thành chuỗi, liên quan đến nhiều phương tiện.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc không chỉ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản mà còn chiếm dụng làn đường, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hành trình của nhiều người và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp. Về phía lực lượng chức năng phải tăng cường con người, phương tiện giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa…

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, chủ trương của Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc là cần thiết, đúng đắn, tập trung trực tiếp vào một trong những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn.

Do vậy, việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm răn đe người mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen lái xe kỷ luật, chủ động phòng ngừa tai nạn; giảm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản; hạn chế ùn tắc do sự cố, tai nạn, qua đó bảo đảm giao thông trên các tuyến cao tốc an toàn, thông suốt.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh Cục Cảnh sát giao thông)

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo và quy định về khoảng cách an toàn; chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, sương mù, ban đêm hoặc mật độ phương tiện đông; không bám đuôi và luôn quan sát từ xa để kịp thời giảm tốc khi dòng phương tiện phía trước có dấu hiệu di chuyển chậm.

Giữ khoảng cách an toàn không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là giữ lại khoảng trống cần thiết để bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.