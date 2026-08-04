Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật từ khu dân cư

Phổ biến, giáo dục pháp luật là chìa khóa giữ vững ANTT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Luôn sâu sát và tận tụy với nhân dân, bà Bùi Thị Phượng, Phó Trưởng khu An Hưng, phường Quảng Yên, đã trở thành cầu nối đưa pháp luật đến từng hộ gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và bình yên.

Nhận thấy nhiều hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, hoặc nhận thức chưa đầy đủ của người dân, bà Bùi Thị Phượng xác định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật là việc hết sức cần thiết. Theo đó, bà Phượng luôn chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật mới, lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn với đời sống hằng ngày để tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

Bùi Thị Phượng cho biết: “Tôi luôn lồng ghép việc phổ biến Luật Trật tự, ATGT đường bộ, các quy định về phòng, chống tội phạm, PCCC, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh… vào trong các cuộc họp của khu. Nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, gắn với các tình huống phát sinh trong thực tế, nên nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân”.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, bà Phượng chủ động đến từng gia đình vận động mọi người không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Đặc biệt, bà Phượng đã tập trung tuyên truyền tới các hộ có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, nhắc nhở phụ huynh quản lý chặt chẽ, để ngăn ngừa vi phạm và tai nạn ngay từ trong nhà.

Bà Bùi Thị Phượng, Phó Trưởng khu An Hưng (thứ hai, phải sang) tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Song song với công tác tuyên truyền, bà Phượng còn tích cực phối hợp với Công an phường và các tổ chức, đoàn thể triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng đều được bà Phượng cập nhật, phổ biến kịp thời để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Một trong những nhiệm vụ được bà Phượng đặc biệt quan tâm là công tác hòa giải ở cơ sở. Với phương châm giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, bà Phượng thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tham gia hòa giải các vụ việc liên quan đến quan hệ gia đình, tranh chấp dân sự, bất đồng trong sinh hoạt cộng đồng.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và sự thấu tình, đạt lý, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong khu dân cư, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện và những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Bà Mai Thuý Nụ (khu An Hưng, phường Quảng Yên) cho biết: Bà Bùi Thị Phượng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu An Hưng lên rất nhiều. Các hộ dân đã chủ động thực hiện các quy định về trật tự ATGT, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt các quy ước của khu dân cư. Quan trọng hơn, tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân ngày càng được phát huy, tạo nền tảng vững chắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thực tiễn đã cho thấy, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ khu dân cư giữ vai trò trực tiếp kết nối với nhân dân. Những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm như bà Bùi Thị Phượng chính là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với từng hộ dân, góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động.

Trong thời gian tới, yêu cầu xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và phát triển bền vững đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên và cán bộ khu dân cư sẽ là giải pháp quan trọng để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng phường Quảng Yên ngày càng văn minh, hiện đại.