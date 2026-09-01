Giữ nhịp giao thông an toàn trong dịp Quảng Ninh đón dấu mốc mới

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức bước vào vị thế mới. Lượng người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi tăng cao, kéo theo lưu lượng phương tiện trên đường bộ, đường thủy cũng gia tăng mạnh. Chủ động từ sớm, từ xa, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Quảng Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết, góp phần giữ giao thông thông suốt, an toàn trong những ngày cao điểm.

Đội CSĐT, Phòng CSGT (Công an thành phố) tuyên truyền quy định bảo đảm TTATGT đường thủy cho du khách và nhân viên làm việc tại khu vực Hang Luồn trên Vịnh Hạ Long.

Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến ngày 1/9, các tuyến tham quan Vịnh Hạ Long đã có hơn 839 chuyến tàu phục vụ gần 55.000 lượt khách. Trên tuyến tham quan các đảo cũng có 78 chuyến tàu, phục vụ gần 55.000 lượt khách. Lượng người và phương tiện tăng cao trong cùng thời điểm đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, nhất là tại các tuyến, khu vực có mật độ phương tiện và du khách tập trung đông.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an thành phố duy trì 100% quân số trực, ứng trực trong suốt kỳ nghỉ lễ; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, đặc biệt là tàu du lịch tham quan, nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long và các phương tiện chở khách. Các tổ công tác cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về nồng độ cồn, chất kích thích đối với thuyền trưởng, thuyền viên; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không để các yếu tố mất an toàn phát sinh trên tuyến.

Đội CS Đường thủy tăng cường tuần tra, giám sát an toàn trên các tàu du lịch 24/7.

Trung tá Vương Anh Quốc, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, cho biết: Đơn vị tập trung kiểm soát chặt các điều kiện an toàn đối với phương tiện, bến hoạt động vận tải hành khách; kiên quyết đình chỉ các phương tiện, bến không bảo đảm điều kiện hoạt động, thiếu hoặc không bảo đảm thiết bị cứu sinh, chở quá số người quy định. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, xử lý tình trạng tàu cá hoạt động không đủ điều kiện và các phương tiện vi phạm quy định trên tuyến.

Tổ công tác do Đội CSĐT, Phòng CSGT chủ trì kiểm tra đột xuất nhắc nhở 1 phương tiện trực ca ban đêm vẫn phải bảo đảm thiết bị PCCC được bố trí dễ thấy, dễ lấy, không để bị che lấp.

Không chỉ có giao thông đường thủy, những ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường bộ cũng tăng mạnh. Tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên tuyến cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng, tính đến 6h ngày 1/9 đã ghi nhận gần 95.000 lượt phương tiện, cao hơn nhiều so với ngày thường. Đây là một trong những tuyến giao thông cửa ngõ có lưu lượng lớn, kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào một không gian phát triển mới, cùng với sự gia tăng mạnh về du lịch, thương mại, dịch vụ, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và các hoạt động văn hóa, nhu cầu đi lại của người dân, du khách cũng ngày càng lớn. Lưu lượng người và phương tiện tập trung cao trong những kỳ nghỉ dài ngày vì thế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường bộ tăng mạnh.

Từ thực tế đó, Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh chủ động xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên những tuyến, địa bàn trọng điểm; bố trí lực lượng tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp bám tuyến, bám địa bàn, nắm tình hình để điều chỉnh phương án phù hợp với diễn biến thực tế, hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông.

Cùng với phân luồng, điều tiết, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Các chuyên đề kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được triển khai, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông.

Phòng CSGT chủ động bố trí nhiều tổ công tác triển khai phân luồng điều tiết giao thông phòng chống ùn tắc từ xa, từ sớm.

Đáng chú ý, công nghệ đang được sử dụng ngày càng hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông qua các kênh thông tin trực tuyến, lực lượng chức năng có thể tiếp nhận nhanh phản ánh của người dân, xác minh, xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong giữ gìn trật tự giao thông.

Trung tá Trịnh Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết việc tiếp nhận thông tin từ người dân qua các nền tảng trực tuyến giúp đơn vị kịp thời nắm tình hình, xác minh và xử lý vi phạm. Người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm giao thông qua trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ninh”, Facebook “Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Quảng Ninh” hoặc số điện thoại 069 2808.136.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an Thành phố) sử dụng xe chuyên dùng hỗ trợ 1 du khách gặp vấn đề sức khỏe đi cấp cứu chiều 28/8.

Quảng Ninh đã chính thức bước vào vị thế mới, yêu cầu bảo đảm giao thông không chỉ dừng ở việc không để xảy ra ùn tắc, mà còn phải tạo được sự thuận tiện, an toàn và văn minh cho người dân, du khách. Mỗi tuyến đường thông suốt, mỗi chuyến tàu vận hành an toàn, mỗi hành trình được bảo đảm bình yên đều góp phần làm nên hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện, đáng đến và đáng sống.

Với sự chủ động của lực lượng chức năng, sự phối hợp của các ngành, địa phương và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giao thông Quảng Ninh đang được giữ vững trong những ngày cao điểm. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để thành phố vận hành thông suốt, an toàn, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân và hoạt động du lịch, dịch vụ trong chặng đường phát triển mới.