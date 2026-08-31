Lật xe khách ở Gia Lai, hơn 20 người thương vong

Xe khách của nhà xe Việt Tân Phát chở 33 người bị lật trên tuyến tránh phía Đông, đoạn hướng ngã ba Hàm Rồng, khiến hơn 20 người thương vong.

Lãnh đạo UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến hơn 20 người thương vong.

Xe cẩu được huy động đến hiện trường (ảnh: Chí Dũng)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h50 ngày 31/8, trên tuyến tránh phía Đông, đoạn theo hướng ngã ba Hàm Rồng. Xe khách của nhà xe Việt Tân Phát, biển kiểm soát 50E-44.xxx, do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú An Khuê, Gia Lai) cầm lái đang chở 33 người thì gặp nạn và bị lật.

Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Hội Phú, vụ tai nạn khiến hơn 20 người thương vong, trong đó 4 người bị thương rất nặng. Tất cả đã đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe khách gặp nạn. (Ảnh: Chí Dũng)

Tại hiện trường vụ tai nạn, trời đang mưa, sương mù, mặt đường ướt. Chiếc xe khách bị lật nằm bên taluy, phần thân xe nghiêng xuống khu vực đất trồng cây. Một xe cẩu được huy động đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ, đưa phương tiện ra khỏi vị trí gặp nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đến bệnh viện và điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.