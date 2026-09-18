Cảnh báo lừa đảo trong tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sở Nội vụ cảnh báo người dân cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ, lương cao”, “xuất cảnh nhanh”, “không cần ngoại ngữ”, “bao đỗ visa” và yêu cầu chuyển tiền, đặt cọc hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh đầy đủ.

Thời gian gần đây, tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, đi làm việc ở nước ngoài của người dân để môi giới, tuyển dụng trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, website không chính thống, thậm chí mạo danh cơ quan nhà nước, Trung tâm Lao động ngoài nước hoặc doanh nghiệp được cấp phép để quảng cáo, tuyển dụng. Các chiêu thức thường gặp là đưa ra lời mời hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “chi phí thấp”, “xuất cảnh nhanh”, “không cần ngoại ngữ”, “bao đỗ visa”, “đi chắc chắn”, sau đó yêu cầu người lao động chuyển tiền, đặt cọc, nộp phí hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Nếu không cảnh giác, người lao động có thể bị thiệt hại tài sản, lộ lọt dữ liệu cá nhân và ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp.

Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ tại dolab.moha.gov.vn.

Sở Nội vụ cho biết, hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động này khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Đáng lưu ý, hiện không có doanh nghiệp nào có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Quảng Ninh được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở Nội vụ khuyến cáo người lao động chỉ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp được Bộ Nội vụ cấp giấy phép hoặc các chương trình do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức. Trước khi nộp hồ sơ, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền, cần kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động, thị trường, ngành nghề, mức phí và nội dung hợp đồng.

Người dân có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp được cấp phép trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ tại dolab.moha.gov.vn; thông tin về các chương trình phi lợi nhuận do Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai tại colab.moha.gov.vn.

Sở Nội vụ cũng lưu ý người dân không nộp tiền, đặt cọc, chuyển khoản cho cá nhân hoặc tổ chức chưa rõ tư cách pháp lý; không giao hộ chiếu, căn cước, tài khoản ngân hàng, mã OTP và dữ liệu cá nhân cho người không có thẩm quyền; thận trọng với đường link, tài khoản mạng xã hội và website có dấu hiệu giả mạo. Khi phát hiện dấu hiệu môi giới, tuyển dụng trái phép hoặc lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, UBND cấp xã hoặc Sở Nội vụ để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.

Sở Nội vụ cũng có lưu ý riêng với người lao động tham gia chương trình EPS đi làm việc tại Hàn Quốc: cần bảo mật thông tin hộ chiếu và dữ liệu cá nhân, không cung cấp cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền để đăng ký thuê bao điện thoại; cảnh giác với lời mời cung cấp điện thoại miễn phí, gói cước giá rẻ và các dịch vụ phát sinh trong quá trình thi tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề, ký hợp đồng, đào tạo, định hướng và chuẩn bị xuất cảnh.

Bùi Thị Thùy Linh