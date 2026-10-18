Liên hoan tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh” cụm số 3

Ngày 18/10, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh" năm 2026, cụm số 3, diễn ra tại phường Hà An.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia Liên hoan.

Liên hoan có 30 tiết mục, với sự tham gia của khoảng 500 diễn viên quần chúng đến từ 6 phường, xã: Hà An, Liên Hòa, Phong Cốc, Hoành Bồ, Quảng La và Thống Nhất.

Các tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm được dàn dựng công phu, có nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và những thành tựu phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Liên hoan.

Liên hoan là ngày hội văn hóa, văn nghệ quần chúng, tạo cơ hội để người dân các địa phương giao lưu, gắn kết, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu ở cơ sở.

Liên hoan cũng góp phần tôn vinh những thành tựu phát triển của thành phố, lan tỏa các giá trị văn hóa và phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Ninh: kỷ luật, đồng tâm, hào sảng, văn minh, nghĩa tình.

Nhiều tiết mục được Ban tổ chức trao giải tại Liên hoan.

Ban tổ chức đã trao 8 giải A, 9 giải B và 9 giải C cho các tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, kịch và hòa tấu nhạc cụ; đồng thời trao 6 giải toàn đoàn. Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Hoành Bồ giành giải Nhất toàn đoàn.

Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục và đoàn đạt giải.

Một số tiết mục đặc sắc của phường Hoành Bồ được lựa chọn tham gia Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cấp thành phố, với tư cách đại diện cụm số 3. Vòng liên hoan cấp thành phố dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.