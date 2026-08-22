Muôn kiểu 'chơi ngông': Độ xe, buông ai tay, tự đăng bằng chứng lên Tiktok

Ngày 20/8/2026, qua rà soát mạng xã hội, Tổ CSGT địa bàn Lục Nam phối hợp Công an xã Bắc Lũng (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện tài khoản TikTok @hoank6 đăng video có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Qua xác minh, khoảng 20h ngày 27/7/2026, N.Đ.H. (SN 2006, trú xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô đã “độ”, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu và buông cả hai tay khi xe đang chạy trên đường liên thôn Chính Thượng, xã Bắc Lũng. H. còn nhờ người quay video và đăng lên TikTok.

Tại cơ quan Công an, N.Đ.H. thừa nhận các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

“Độ xe” để khác biệt, buông tay để thể hiện, đăng TikTok để tìm lượt xem… nhưng thứ nhận lại có thể là biên bản, phương tiện bị tạm giữ, thậm chí là tai nạn. Đừng biến vài giây “chơi ngông” trên mạng thành hậu quả ngoài đời!