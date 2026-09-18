Lào Cai: 8 ngày, phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm giao thông

Ngay từ đầu năm học mới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Chỉ trong 8 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm.

Từ ngày 9/9 đến 16/9, qua tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phụ trách, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm và một số hành vi khác.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện, lập biên bản, xử lý theo quy định; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong thời gian đầu năm học, lưu lượng học sinh sử dụng phương tiện cá nhân đến trường gia tăng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong công tác quản lý, giáo dục.

Bên cạnh tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đề nghị các gia đình không giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm và các quy tắc an toàn giao thông. Nhà trường tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của học sinh.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực trường học và những địa điểm thường xuyên có học sinh tham gia giao thông; tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.