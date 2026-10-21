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An toàn giao thông

Nam thanh niên uống rượu bia, không bằng lái gây tai nạn chết người

Báo Quảng Ninh trên

Ngày 20-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 25.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 19-10 tại Km71+900 trên quốc lộ 25, thuộc địa phận xã Phú Túc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông N. tử vong. Ảnh: Duy Hải
Hiện trường vụ tai nạn khiến ông N. tử vong. Ảnh: Duy Hải

Thời điểm trên, R’ô Tíu (SN 2008, trú tại xã Phú Túc) điều khiển xe máy BKS 78N4-72xx chở theo Ksor Tinh (SN 2009, trú tại xã Phú Túc) lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Phú Túc - Ayun Pa.

Khi đến Km71+900, xe máy của Tíu đã tông vào ông N.V.N. (SN 1952, trú tại xã Phú Túc) khi ông N. đang đi bộ qua đường theo hướng bên phải. Vụ tai nạn khiến ông N. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tíu bị thương ở vùng trán.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Tíu chưa có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,258 mg/l khí thở.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

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