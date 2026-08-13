Chuyện về người thợ lò quyết tâm quay trở lại vùng than lập nghiệp

Qua 5 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, thợ lò Sùng A Nhè từng lựa chọn nghỉ việc trở về quê làm việc để được gần gia đình. Nhưng chỉ sau 7 tháng, anh đã quyết định quay lại với nơi từng làm việc, trở lại với những đường lò đã gắn bó tuổi trẻ.

Thợ lò Sùng A Nhè chuẩn bị vào ca.

Anh Sùng A Nhè, người dân tộc H’Mông, quê ở thôn Sình Phình, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Sau khi học nghề khai thác mỏ hầm lò theo chỉ tiêu của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, năm 2020, anh Nhè nhận công tác tại công ty và bắt đầu hành trình làm thợ lò. Cứ thế, người thợ lò trẻ từng bước làm quen với đặc thù công việc vất vả nhưng cũng đầy tự hào của người thợ mỏ dưới lòng đất. Rồi dần, khi công việc trở nên quen thuộc, đồng nghiệp trở nên thân thiết, sau mỗi ca sản xuất, mỗi ngày làm việc giúp anh Nhè trưởng thành hơn. Từ những khoản tiền lương tích cóp được, anh Nhè từng bước ổn định cuộc sống cho gia đình ở quê và dựng được một căn nhà gỗ khang trang cho vợ con. Mỗi thớ gỗ, bậc thang, đồ gia dụng tiện ích trong nhà đều ghi dấu thành quả của những ngày anh làm thợ lò và chắt chiu từng khoản thu nhập.

Có căn nhà vững chãi cho vợ con, anh Nhè từng nghĩ mình đã làm được điều mong muốn, đó là có một nơi để gia đình an cư và một công việc để tạo dựng cuộc sống. Nhưng dần, nỗi nhớ nhà luôn ùa về sau khi ca làm việc của anh kết thúc. Có khi phải khá lâu anh mới về một lần và ở nhà vài hôm lại vội vã trở lại công ty tiếp tục công việc. Sau 5 năm gắn bó với Than Núi Béo, anh Nhè đã đưa ra quyết định mà bản thân khi ấy nghĩ rằng sẽ giúp cuộc sống tốt hơn, đó là chấm dứt hợp đồng lao động và trở về quê tìm việc làm để ở gần gia đình hơn.

Thợ lò Sùng A Nhè (ngồi giữa) trong buổi giao ca sản xuất.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. 7 tháng ở nhà là khoảng thời gian đủ để anh Nhè nhìn lại lựa chọn của mình. Anh bắt đầu nhớ công việc đã từng gắn bó, nhớ những ca sản xuất dưới hầm lò, nhớ anh em, bạn bè đồng nghiệp và hơn hết là cảm giác yên tâm khi mỗi tháng có một khoản tiền lương ổn định gửi về nuôi vợ con.

Vậy là sau 7 tháng về quê, anh Nhè quyết định trở lại Than Núi Béo tái tuyển làm thợ lò. Lần trở lại này với anh không đơn thuần là quay về một nơi làm việc cũ, đó là quyết định được đưa ra sau khi anh đã trực tiếp trải nghiệm cả 2 lựa chọn và nhận ra sự lựa chọn cần ưu tiên nhất là phải làm trụ cột kinh tế cho gia đình, công việc nào phù hợp với bản thân.

3 con trai của vợ chồng thợ lò Sùng A Nhè bên căn nhà gỗ anh làm từ đồng lương thợ lò.

Trở lại với công việc, anh đã hoàn toàn xóa bỏ tâm lý “làm một thời gian rồi tính” và bắt đầu hành trình mới với tâm thế rõ ràng: Quyết tâm gắn bó với nghề, gắn bó với công ty để xây dựng cuộc sống gia đình ổn định từ sức lao động của chính mình. Sau hơn 1 năm trở lại Than Núi Béo làm việc, hiện bình quân mỗi tháng anh có thu nhập trên 25 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ở quê đã ổn định trở lại. Thỉnh thoảng, vợ anh từ quê ra thăm chồng, những ngày ấy trở thành khoảng thời gian quý để 2 vợ chồng được ở bên nhau, tranh thủ dành cho nhau những chuyến du lịch ngắn ngày khi anh được nghỉ làm. Anh Nhè còn phấn khởi chia sẻ: Khi mới làm thợ lò, anh có vóc dáng nhỏ bé với cân nặng chỉ 49kg nhưng đến nay đã nặng hơn 70kg, khỏe mạnh và rắn rỏi hơn nhiều so với ngày đầu anh đặt chân đến Vùng mỏ.

Bên trong lòng đất, mỗi mét lò được đào, mỗi tấn than được khai thác đều in dấu sự cần cù, trách nhiệm và cả những nhọc nhằn của người thợ. Đối với những công nhân xa quê, sau mỗi ca làm việc không chỉ là niềm vui hoàn thành nhiệm vụ mà còn là tâm lý thoải mái, yên tâm về sự đủ đầy của vợ con nơi quê nhà; là niềm vui lựa chọn được công việc phù hợp với bản thân. Điều này đã tiếp thêm động lực để các anh quyết tâm gắn bó lâu dài với nghề mỏ, tiếp tục góp sức mình cho sự nghiệp sản xuất than và xây dựng tổ ấm riêng ngày một ấm no, hạnh phúc hơn.