Theo sát kiến nghị của cử tri, rõ trách nhiệm, rõ kết quả

Giải quyết kiến nghị của cử tri là một khâu quan trọng trong hoạt động của chính quyền và cơ quan dân cử. Thời gian qua tại Quảng Ninh việc tiếp nhận, phân loại và xử lý các kiến nghị được thực hiện theo hướng chặt chẽ hơn, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát và thông tin kết quả đến cử tri.

Theo báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 có 20 nội dung kiến nghị của cử tri. Theo đó, UBND thành phố phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ trì và phối hợp giải quyết; đồng thời tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện.

Qua đó có 14/20 kiến nghị đã được giải quyết xong, hoặc được giải trình, thông tin, trả lời tới cử tri (đạt 70%). Trong đó, 4 kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm;10 kiến nghị được thông tin, giải trình. Kết quả này cho thấy nhiều vấn đề xuất phát trực tiếp từ đời sống dân sinh đã được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Đại diện các phòng, tổ chức chính trị - xã hội phường Vàng Danh trao đổi với các hộ dân về những kiến nghị.

Một số kết quả cụ thể có tác động thiết thực đến người dân, như việc đảm bảo đủ thuốc phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố theo kiến nghị của cử tri khu Hải Hoà, phường Móng Cái 2; hỗ trợ cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư tại cụm công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030 theo kiến nghị của cử tri phường Quảng Yên…

Ông Nguyễn Văn Thành (khu Quang Trung 4, phường Uông Bí) cho biết: Thời gian qua tôi thấy các kiến nghị của cử tri được chính quyền theo sát hơn. Sau khi tiếp nhận, các nội dung đều được giao cho phòng, ban chức năng liên quan kiểm tra, giải quyết. Có những việc được xử lý khá nhanh, người dân cũng được thông tin về kết quả giải quyết. Như vậy, chúng tôi thấy kiến nghị của mình được tiếp thu và có trách nhiệm giải quyết, chứ không chỉ dừng ở việc tiếp nhận.

Không chỉ tập trung vào những vấn đề có thể giải quyết ngay, công tác trả lời kiến nghị cũng chú trọng làm rõ các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực và quy trình pháp lý. Đó là những vấn đề, như mức kinh phí hoạt động của thôn, khu; chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách; đầu tư hệ thống thoát nước, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng; quy hoạch cảng hành khách, đầu tư hồ điều hòa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Việc giải thích rõ căn cứ, điều kiện và lộ trình thực hiện giúp cử tri có thêm thông tin, đồng thời hạn chế tình trạng kiến nghị được tiếp nhận, nhưng thiếu phản hồi cụ thể.

Đối với những kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước, việc giải quyết cũng có chuyển biến. Một số vấn đề kéo dài đã có kết quả cụ thể, như phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất tại dự án Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng (phường Uông Bí); bố trí kinh phí mở rộng khuôn viên đình, miếu Cái Chiên (xã Cái Chiên)...

Dự án Công viên Nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng đã được phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Cường, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều việc cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Đáng chú ý là kiến nghị liên quan đến bồi thường GPMB tại dự án hồ Đồng Dọng, đặc khu Vân Đồn đã kéo dài từ nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Những hạn chế chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực phức tạp như đất đai, bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư hạ tầng.

Một số vụ việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, doanh nghiệp, hoặc nhà đầu tư, nên quá trình xử lý còn kéo dài. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu rà soát, xác minh hồ sơ, phân định trách nhiệm và bố trí nguồn lực đối với một số nhiệm vụ trước đây do cấp huyện thực hiện.

Thời gian tới, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, quyết liệt đôn đốc và xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, thời gian hoàn thành đối với những kiến nghị đang giải quyết. Đặc biệt, các kiến nghị kéo dài cần được kiểm đếm thường xuyên, có thông tin cụ thể để đại biểu HĐND và cử tri theo dõi, giám sát. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, không để phát sinh tình trạng chậm trễ, kéo dài sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.