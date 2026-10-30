"Nhịp cầu" nâng bước người học ở Quảng Ninh

Công tác khuyến học, khuyến tài tại thành phố Quảng Ninh ngày càng lan tỏa, khơi dậy truyền thống hiếu học, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố.

Cuối tháng 10/2026, 110 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa (xã Hải Hòa) có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập đã nhận học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Chương trình do Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương và UBND xã Hải Hòa tổ chức.

Em Từ Thị Hảo, học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, bày tỏ: Em thật sự xúc động khi được các bác, các nhà hảo tâm quan tâm, trao cho em món quà vô cùng ý nghĩa. Em hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương.

Ông Olivier Marquette, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, cùng Hội Khuyến học thành phố, xã Hải Hòa trò chuyện với học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, tháng 10/2026.

Đằng sau mỗi suất học bổng là sự động viên để các em thêm tự tin, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Tâm sự của Hảo cũng là mong mỏi chung của nhiều học sinh được tiếp sức từ các chương trình khuyến học.

Từ năm 2012 đi vào hoạt động trên địa bàn, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương luôn đồng hành cùng các cơ quan, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, nhất là tại xã Hải Hòa và phường Mông Dương. Riêng năm 2026, thông qua Hội Khuyến học thành phố, Công ty hỗ trợ hai đợt học bổng cho hai địa phương này với tổng kinh phí 800 triệu đồng.

Ông Olivier Marquette, Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: Chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ giáo dục bởi học tập là con đường duy nhất và nhanh nhất để các em bước vững đến tương lai. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng địa phương và nhà trường thực hiện mục tiêu này.

Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hòa Bùi Hải Sơn cho biết: Sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Hội Khuyến học thành phố giúp học sinh bớt khó khăn, tiếp tục đến trường; chính quyền xã sẽ tiếp tục chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài.

Từ những việc làm cụ thể ấy, phong trào khuyến học, khuyến tài khẳng định vai trò cầu nối giữa nguồn lực xã hội với người học. Trong 9 tháng năm 2026, Hội Khuyến học thành phố đã trao gần 400 suất học bổng cùng nhiều phần quà, hoạt động đỡ đầu học sinh, sinh viên khó khăn với tổng nguồn lực huy động, thực hiện trên 1 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố coi khuyến học, khuyến tài là nội dung quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, triển khai Đề án: “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân lao động, giai đoạn 2026-2030, để việc học mở rộng tới mọi người, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề.

Tính đến cuối năm 2025, thành phố Quảng Ninh có 267.926 trong tổng số 365.502 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (chiếm 73,3% tổng số hộ); 1.038/1.460 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” (chiếm 71,1% tổng số dòng họ trên địa bàn thành phố); 1.211/1.446 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” ( chiếm 83,7%); 892/906 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” (khoảng 98,5%). Phong trào có mạng lưới rộng khắp với hơn 470.000 hội viên, 2.330 chi hội và 2.102 ban khuyến học ở cơ sở.

Đồng thời, Hội Khuyến học thành phố đã trao 2.136 suất học bổng, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng; khen thưởng 4.568 giáo viên và gần 88.000 học sinh đạt thành tích với kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng; vận động đỡ đầu hơn 2.000 học sinh khó khăn theo chương trình “Ba đỡ đầu” với gần 10 tỷ đồng.

Hội Khuyến học thành phố cùng các nhà hảo tâm trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Khe Pụt thuộc Trường TH-THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ) tháng 8/2026.



Theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Lãnh Thế Vinh, khuyến học là khơi dậy phong trào học tập, để không ai bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn; khuyến tài là phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh người có năng lực nổi trội.

Để mỗi suất học bổng thực sự thành động lực, cần sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục và gia đình là “ngôi trường đầu tiên” hình thành thói quen học tập, ý chí vượt khó; nhà trường nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh, xét chọn đúng đối tượng, công khai, minh bạch; xã hội là nguồn lực và môi trường khuyến khích hiếu học lan tỏa. Khi đó, học bổng trở thành sợi dây gắn kết, nuôi dưỡng tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình".

Nhìn rộng hơn, khuyến học, khuyến tài là khâu quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu phát triển đất nước. Chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghiệp năng lượng, logistics, du lịch, kinh tế biển đang mở ra dư địa mới cho Quảng Ninh, đồng nghĩa nhu cầu ngày càng lớn về lao động có tay nghề, kỹ năng số và khả năng thích ứng. Nền tảng học tập suốt đời vững chắc giúp người lao động không bị tụt lại trước thay đổi của công nghệ và thị trường.

Theo số liệu thống kê của Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh, đến ngày 26/10/2026, thành phố hiện có 53 đơn vị cấp xã có Hội Khuyến học, 37 đơn vị đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất; 16 hội còn lại đang chuẩn bị, cơ bản hoàn thành trong tháng 11/2026. Các hội đã đại hội đang rà soát kết quả năm 2026, xây dựng chương trình công tác năm 2027.