Hiệu quả từ những chính sách chăm lo, hỗ trợ giáo dục

Thời gian qua, HĐND thành phố Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết thiết thực, bám sát yêu cầu từ thực tiễn của địa phương. Trong đó, có những chính sách tập trung chăm lo, hỗ trợ giáo dục; khuyến khích, động viên học sinh, giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển giáo dục mũi nhọn. Qua triển khai thực tế, các nghị quyết đã góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo thêm điều kiện và động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời cho thấy hiệu quả của những quyết sách được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn, đáp ứng mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Thêm cơ hội, bớt gánh lo

Năm học 2026-2027, hàng trăm nghìn học sinh Quảng Ninh bước vào năm học mới với niềm vui đặc biệt khi được cấp miễn phí sách giáo khoa. Quyết sách tiên phong của thành phố đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thực hiện chính sách an sinh giáo dục, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cấp sách giáo khoa miễn phí trên quy mô toàn thành phố.

Trường Tiểu học Phương Đông (phường Yên Tử) có 1.380 học sinh với 41 lớp. Thực hiện Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, ngày 16/12/2025 của HĐND thành phố, năm học 2026-2027 nhà trường triển khai chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn - trả tại thư viện dùng chung.

Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn hướng dẫn học sinh sử dụng, giữ gìn sách giáo khoa được cấp miễn phí trong năm học 2026-2027.

Nhà trường đã phổ biến chính sách tới cha mẹ học sinh tại tất cả các lớp; rà soát nhu cầu và lập danh sách đăng ký có xác nhận. Sau khi tiếp nhận từ đơn vị cung ứng, nhà trường kiểm đếm, đóng dấu, gán mã quản lý, phân loại và nhập kho theo từng khối lớp; lập sổ theo dõi, tổ chức cho học sinh mượn, bàn giao và ký nhận theo danh sách.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng, giữ gìn và bảo quản sách. Trần Ngọc Minh Thành, lớp 5A4, Trường Tiểu học Phương Đông, chia sẻ: “Em rất vui và biết ơn sự quan tâm của thành phố dành cho học sinh chúng em. Em sẽ cố gắng giữ gìn, bảo quản sách thật cẩn thận để sách luôn được sử dụng tốt và trao lại cho các bạn khóa sau".

Học sinh mượn sách để sử dụng trong năm học hoặc học kỳ, sau đó hoàn trả cho nhà trường để tiếp tục bảo quản, phục vụ các khóa học tiếp theo. Cách làm này vừa bảo đảm tất cả học sinh đều có đầy đủ sách ngay từ đầu năm học, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đồng thời hình thành ý thức giữ gìn tài sản chung, sử dụng tiết kiệm và tránh lãng phí.

Các giáo viên Trường Tiểu học Phương Đông trao đổi, quản lý sách giáo khoa tại ﻿thư viện nhà trường.

Đối với nhiều gia đình, nhất là những hộ 2-3 con đang đi học, sách giáo khoa là một trong những khoản chi đáng kể vào mỗi dịp năm học mới. Chính sách miễn phí sách giáo khoa vì thế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn giúp bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận đầy đủ tài liệu học tập ngay từ những ngày đầu đến lớp.

Anh Bùi Ngọc Hoàn, phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Là phụ huynh có 2 con đang đi học, tôi nhận thấy chủ trương miễn phí sách giáo khoa của thành phố là một chính sách rất thiết thực và nhân văn. Chính sách không chỉ giúp các gia đình giảm bớt áp lực chi phí vào đầu năm học, mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với việc học tập của học sinh. Tôi mong muốn chủ trương này sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy, để ngày càng nhiều gia đình được hưởng những thành quả từ sự phát triển của xã hội”.

Ngay khi bắt đầu năm học mới, Trường Tiểu học Phương Đông đã tiếp nhận 66 đầu sách từ lớp 1 đến lớp 5, gồm 1.386 bộ với tổng số 18.390 quyển và đã bàn giao, cho học sinh mượn sử dụng 1.360/1.386 bộ, đạt tỷ lệ 98,1%.

Cô giáo Tống Thị Minh Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Đông cho biết: “Nhà trường xác định việc tiếp nhận, quản lý và bàn giao sách giáo khoa cho học sinh phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm sách đến tay học sinh đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của thành phố đối với giáo dục, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho học sinh, qua đó tạo điều kiện để các em yên tâm học tập và phát triển toàn diện”.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ) nơi có đông học sinh là người dân tộc thiểu số, hiệu quả của chính sách cũng được nhìn nhận từ chính những thay đổi trong điều kiện học tập của học sinh. Việc được cấp sách giáo khoa miễn phí không chỉ giảm bớt một phần chi phí cho các gia đình, mà còn bảo đảm mọi học sinh có đầy đủ sách để học tập ngay từ đầu năm học.

Chị Hà Thị Trang (thôn Nam Sơn, xã Ba Chẽ) cho biết: “Tại Ba Chẽ, nhiều gia đình còn ở xa trường, việc chuẩn bị đầy đủ sách vở cho các con trước năm học mới đôi khi cũng mất khá nhiều thời gian. Năm nay, các cháu được nhà trường chuẩn bị và cho mượn sách đầy đủ ngay từ đầu, nên gia đình tôi rất yên tâm. Quan trọng là các con có sách trong tay để học, không bị thiếu bài, hay phải chờ đợi, nhất là những ngày đầu năm học. Tôi thấy cách làm này rất thuận tiện và phù hợp với điều kiện của người dân ở địa phương”.

Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn hiện có 1.033 học sinh, với 52 lớp, trong đó cấp tiểu học có 640 học sinh/40 lớp, cấp THCS có 393 học sinh/12 lớp. Ngay trước thềm năm học mới, nhà trường đã tổ chức tiếp nhận, phân loại và bàn giao sách giáo khoa cho học sinh mượn, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách trước khi đến trường.

Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh kiểm đếm, sắp xếp sách giáo khoa theo từng đơn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho các cơ sở giáo dục. Ảnh: Minh Hà

Để triển khai chính sách sách giáo khoa miễn phí, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh được giao trực tiếp tổ chức mua sắm sách theo quy định về đấu thầu, đồng thời xây dựng phương án quản lý, cho học sinh mượn theo mô hình thư viện dùng chung. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm học 2026-2027 toàn thành phố đã cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh với hơn 288.000 bộ sách.

Với hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí trong năm học 2026-2027, Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND đã từng bước đưa một chủ trương về an sinh giáo dục trở thành lợi ích thiết thực đối với học sinh và gia đình. Không chỉ giảm chi phí học tập, chính sách còn góp phần bảo đảm mọi học sinh, dù điều kiện gia đình hay hoàn cảnh khác nhau, đều có đầy đủ sách giáo khoa để học tập ngay từ đầu năm học.

Từ những kết quả cụ thể ở từng nhà trường, hiệu quả của nghị quyết đang được khẳng định bằng chính sự thuận lợi, đồng thuận và những thay đổi trong thực tiễn.

Khơi nguồn động lực, nâng tầm chất lượng giáo dục mũi nhọn

Từ việc bảo đảm những điều kiện học tập thiết yếu cho học sinh, các quyết sách về giáo dục tiếp tục hướng tới mục tiêu khuyến khích sự nỗ lực, phát huy năng lực và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 của HĐND thành phố tiếp tục cụ thể hóa các chính sách khen thưởng đối với học sinh đoạt giải, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải; hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và những chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long. Qua đó, tạo thêm động lực để phát triển giáo dục mũi nhọn, khích lệ thầy và trò tiếp tục vươn lên, đạt những thành tích cao hơn.

Giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn ngữ văn, chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi.

Là một trong những điểm sáng về giáo dục mũi nhọn của Quảng Ninh, Trường THPT Chuyên Hạ Long nằm trong nhóm 10 trường chuyên có chất lượng giáo dục cao của cả nước. Những năm gần đây, học sinh của trường liên tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp khu vực và quốc tế.

Để tạo động lực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trước đó HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 63, quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long giai đoạn 2021-2022 đến 2025-2026. Kế thừa những chính sách đã phát huy hiệu quả, ngày 9/7/2026, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND, kéo dài và bổ sung các cơ chế hỗ trợ, khen thưởng cho giai đoạn 2026-2027 đến 2030-2031.

Theo đó, học sinh, nhóm học sinh đoạt giải cấp quốc gia sẽ được thưởng mức từ 20-70 triệu đồng; cấp quốc tế từ 200-700 triệu đồng. Chính sách vượt trội này đã trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện hiệu quả một trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh, đồng thời khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh trong việc phát triển giáo dục mũi nhọn, ươm mầm nhân tài cho thành phố.

Là một trong những học sinh xuất sắc tại kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn quốc gia năm học 2025-2026, Tạ Minh Ngọc (lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long) đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ theo đuổi mục tiêu và đạt được thành tích đáng tự hào. Thành quả ấy có sự đồng hành, tận tâm của các thầy cô, sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà trường và những chính sách khuyến khích, động viên của thành phố. Bước vào năm học mới, Minh Ngọc tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục những thành tích cao hơn tại kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn quốc gia.

Một giờ học môn toán của lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Tạ Minh Ngọc chia sẻ: “Trong quá trình ôn luyện và tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, chúng em luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố, từ công tác tập huấn đội tuyển, đến những phần thưởng động viên kịp thời khi đạt thành tích tốt. Với em, sự hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Qua đó, chúng em cảm nhận được sự quan tâm và niềm tin mà thành phố dành cho học sinh, để hiểu rằng mỗi nỗ lực, mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của cá nhân, mà còn là sự đóng góp cho thành tích chung của nhà trường và quê hương Quảng Ninh. Đây cũng là động lực để chúng em tiếp tục cố gắng, đặt ra những mục tiêu cao hơn và chinh phục những thành tích mới trong thời gian tới”.

Không chỉ ở đội tuyển Ngữ văn, không khí ôn luyện tại Trường THPT Chuyên Hạ Long đang diễn ra sôi nổi ở tất cả các đội tuyển học sinh giỏi. Từ toán, vật lý, hóa học, đến ngoại ngữ, mỗi học sinh đều đang nỗ lực từng ngày với mục tiêu chinh phục những kỳ thi lớn. Bên cạnh sự tận tâm của các thầy, cô giáo, các chính sách khuyến khích, động viên kịp thời của thành phố cũng tiếp thêm động lực để học sinh phát huy năng lực, tự tin theo đuổi đam mê và quyết tâm đạt những thành tích cao hơn.

Nguyễn Trần Công Huy (lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hạ Long) cho biết: “Năm học vừa qua, em rất vui khi đoạt giải Nhất cấp thành phố môn tiếng Anh và được nhận sự động viên, hỗ trợ từ thành phố. Với em, sự ghi nhận đó là nguồn khích lệ rất lớn, giúp em có thêm tự tin và quyết tâm để tiếp tục nỗ lực trong học tập. Em sẽ cố gắng phát huy những gì đã đạt được, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và đặt mục tiêu cao hơn trong những kỳ thi sắp tới”.

Đằng sau mỗi thành tích của học sinh là sự bền bỉ, tận tâm của những người thầy trực tiếp đồng hành trong suốt quá trình ôn luyện. Không chỉ khích lệ, động viên học sinh, Nghị quyết số 19/2026-NQ/HĐND của HĐND thành phố còn ghi nhận đóng góp của đội ngũ giáo viên thông qua chính sách khen thưởng đối với giáo viên hoặc nhóm giáo viên trực tiếp giảng dạy, ôn luyện, tập huấn, hướng dẫn, bảo trợ học sinh đoạt giải. Theo đó, mức thưởng dành cho giáo viên, nhóm giáo viên bằng 50% mức tiền thưởng của học sinh đoạt giải. Chính sách này góp phần ghi nhận công sức của người thầy, đồng thời tạo thêm động lực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thầy giáo Nguyễn Việt Dũng cho biết: “Là giáo viên trực tiếp tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi nhận thấy Nghị quyết số 19 của HĐND thành phố đã tạo thêm sự động viên rất thiết thực đối với đội ngũ giáo viên và học sinh. Sự ghi nhận dành cho những người thầy trực tiếp đồng hành, hướng dẫn học sinh trong quá trình ôn luyện không chỉ là sự khích lệ về vật chất, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với công sức, tâm huyết của người làm công tác giáo dục. Với bản thân tôi và các đồng nghiệp, đây là động lực để tiếp tục đầu tư chuyên môn, đồng hành cùng học sinh và nâng cao chất lượng các đội tuyển. Tôi mong thành phố tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục, bởi chăm lo cho giáo dục chính là đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của địa phương”.

Những chính sách khen thưởng, hỗ trợ thiết thực, kịp thời đang tạo thêm động lực để thầy và trò Trường THPT Chuyên Hạ Long không ngừng nỗ lực, tiếp tục khẳng định vị thế trong giáo dục mũi nhọn. Hiệu quả được thể hiện qua những kết quả nổi bật trong năm học 2025-2026. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, toàn thành phố đoạt 82 giải, trong đó Trường THPT Chuyên Hạ Long giành 80 giải, tiếp tục dẫn đầu thành phố và nằm trong nhóm các trường có thành tích cao của cả nước. Những kết quả này là động lực để nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và hướng tới những thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết: "Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố có nhiều điểm mới và mức hỗ trợ, khen thưởng cao hơn so với Nghị quyết số 63 giai đoạn 2021-2025. Các chính sách dành cho học sinh giỏi được nâng lên rõ rệt, trong đó có sự quan tâm, ưu tiên đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở khu vực miền núi. Đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với giáo dục mũi nhọn và công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài".

Các thí sinh, thầy, cô tại Lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tổ chức tại Trường THPT Chuyên Hạ Long (tháng 12/2025).

Bên cạnh chính sách dành cho học sinh, chế độ khen thưởng đối với giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển cũng tiếp tục được duy trì ở mức 50% so với mức thưởng của học sinh. Đây là sự ghi nhận đối với công sức, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo thêm động lực để các thầy, cô đầu tư nhiều hơn cho công tác chuyên môn.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Hạ Long xác định tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi. Nhà trường mở rộng đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng, quan tâm phát huy năng lực của các giáo viên trẻ mới được thu hút về trường, đồng thời tăng cường mời các chuyên gia có chuyên môn sâu tham gia giảng dạy, tập huấn cho học sinh. Về phía học sinh, ngay từ đầu năm học, các em đã thể hiện tinh thần hào hứng, chủ động tham gia các lớp ôn luyện, cùng với sự đồng hành tích cực của phụ huynh.

Với những chính sách hỗ trợ ngày càng thiết thực và sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh, Trường THPT Chuyên Hạ Long kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo được bước tiến mới trong công tác giáo dục mũi nhọn, qua đó đạt thêm những thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực cho học sinh đến cơ chế khuyến khích, khen thưởng trong giáo dục mũi nhọn, các nghị quyết của HĐND thành phố đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, mà còn khơi dậy tinh thần nỗ lực, cống hiến của thầy và trò, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.