Tập huấn đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập cấp xã năm 2026

Sáng 25/11, tại phường Hạ Long, Hội Khuyến học thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập ở cấp xã năm 2026. Dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ hội khuyến học, cán bộ phụ trách công tác xây dựng xã hội học tập và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh tại hội nghị tập huấn công tác đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập ở cấp xã năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố trực tiếp truyền đạt quy trình đăng ký, đánh giá, công nhận 5 danh hiệu “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập”, đồng thời làm rõ những điểm mới trong quá trình triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị quán triệt bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn triển khai chương trình theo Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ tiêu chí gồm 9 chỉ số, tập trung vào 3 nội dung là kết quả, điều kiện và tác dụng của học tập. Các tỷ lệ về người đạt chuẩn biết chữ, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về chuyển đổi số và công dân học tập tiếp tục áp dụng theo quy định. Một số chỉ số quan trọng thuộc tiêu chí kết quả học tập được chấm 0 điểm nếu không đạt yêu cầu.

Đại biểu tham dự hội nghị trao đổi về những vướng mắc trong quá trình sử dụng trang congdanhoctap.vn

Sau khi bình chọn, hội khuyến học cơ sở tổng hợp hồ sơ, trình UBND cấp xã quyết định công nhận theo quy định và ghi rõ tỷ lệ công dân học tập trong báo cáo tổng kết. Đối với danh hiệu “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập”, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 26/1/2024) và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 12/2/2024) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong phần thực hành, cán bộ Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật số thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội trực tiếp hướng dẫn đại biểu thao tác đăng ký, đánh giá, kiểm tra và trích xuất số liệu phục vụ báo cáo trên trang congdanhoctap.vn. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp vướng mắc từ cơ sở, qua đó thống nhất cách triển khai công tác đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập tại các địa phương.