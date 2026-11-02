Những người giữ nhịp vùng biên

Ở nơi biên cương, để một chủ trương đi vào cuộc sống, đôi khi phải bắt đầu từ những bước chân đến từng nhà, những cuộc trò chuyện chân tình và sự kiên trì gõ cửa lòng dân.

Tại bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh Bí thư Chi bộ Lỷ Hùng Quyết cùng những người có uy tín đã kiên trì vận động bà con hiến đất làm tuyến kè bờ suối biên giới dài hơn 2 km. Từ những băn khoăn ban đầu khi đất đai gắnliền với sinh kế, người dân dần đồng thuận, cùng chung tay vì lợi ích cộng đồng. Công tác vận động cũng đang được đổi mới bằng những cách làm gần gũi: từ gặp gỡ trực tiếp, tuyên truyền qua loa truyền thanh đến nhóm Zalo, tin nhắn thoại bằng tiếng dân tộc. Tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, vai trò của người đứng đầu chi bộ tiếp tục được thể hiện trong việc vận động người dân tham gia chăm sóc sức khỏe toàn dân.

“Những người giữ nhịp vùng biên” là câu chuyện về những cán bộ cơ sở âm thầm kết nối ý Đảng với lòng dân; về niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh cộng đồng - những nền tảng quan trọng để xây dựng vùng biên ngày càng ổn định, phát triển.