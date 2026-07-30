Bí thư chi bộ trẻ "giữ lửa lòng dân" trên xã đảo

Ở xã đảo Cái Chiên, Lương Tiến Đạt được nhiều người biết đến là người trẻ dám nghĩ, dám làm, tiên phong khởi nghiệp từ du lịch. Không chỉ vậy, Lương Tiến Đạt còn được bà con tin yêu hơn khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn Cái Chiên. Từ kinh nghiệm làm kinh tế giỏi, đến sự gần gũi, trách nhiệm trong công việc hằng ngày, người Bí thư Chi bộ sinh năm 1995 đang góp phần mang đến sức sống mới cho tổ chức Đảng ở cơ sở, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ mạnh dạn lập nghiệp, cống hiến ngay trên quê hương.

Bí thư Chi bộ thôn Cái Chiên Lương Tiến Đạt (ngoài cùng, bên phải) cùng nhân dân trong thôn tham gia Chương trình "Hành trình tri ân - Chia sẻ giọt hồng" tổ chức tại xã Cái Chiên.

Nếu không trở về quê hương năm 2017, có lẽ Lương Tiến Đạt đã có một công việc ổn định tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính - Kế toán. "Ngày đó mình chỉ nghĩ đơn giản, Cái Chiên cần phải phát triển du lịch và những người trẻ như mình không trở về quê hương xây dựng thì ai sẽ làm?" - Lương Tiến Đạt nhớ lại. Thời điểm ấy, Cái Chiên vẫn còn là điểm đến du lịch mới. Du khách chưa nhiều, hạ tầng du lịch còn sơ khai, kinh doanh dịch vụ chứa đựng không ít rủi ro. Tuy vậy, Đạt vẫn tin vào tương lai của hòn đảo.

Năm 2020, Lương Tiến Đạt cùng bạn bè thành lập doanh nghiệp vận tải xe điện phục vụ khách du lịch. 7 chiếc xe điện đầu tiên khi ấy là một quyết định đầu tư khá mạo hiểm. Sau hơn 5 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển lên 25 xe, trở thành phương tiện quen thuộc đưa du khách khám phá những bãi biển trong xanh, những cánh rừng nguyên sinh và nhịp sống bình yên của Cái Chiên.

Có vốn tích lũy, năm 2021 Đạt tiếp tục đầu tư kinh doanh homestay. Từ việc học cách làm dịch vụ, quảng bá trên mạng xã hội, đến kết nối các điểm tham quan, mọi thứ đều do anh tự tìm tòi, học hỏi. Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả, không chỉ với cơ sở kinh doanh của gia đình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới người dân trên đảo. Hiện nay Cái Chiên đã có 31 cơ sở kinh doanh lưu trú với 331 phòng nghỉ. Thu nhập bình quân đạt khoảng 100 triệu đồng/người/năm; trên đảo không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Du lịch đã thực sự trở thành sinh kế chủ đạo của nhiều hộ dân.

Trở thành người làm kinh tế giỏi và có những đóng góp tích cực cho địa phương, tháng 10/2021 Lương Tiến Đạt vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2024, anh được vận động tham gia công tác thôn với cương vị Trưởng Ban công tác Mặt trận. Một năm sau, Lương Tiến Đạt được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Tháng 7/2026, khi 3 thôn được sáp nhập thành thôn Cái Chiên - thôn duy nhất trên xã đảo, Lương Tiến Đạt tiếp tục được tín nhiệm chỉ định giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn.

Bí thư Chi bộ thôn Cái Chiên Lương Tiến Đạt trò chuyện, nắm bắt tâm tư của người dân trong thôn.

Chia sẻ về những ngày đầu đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ thôn, Lương Tiến Đạt cho biết, điều khiến anh trăn trở nhất không phải là khối lượng công việc, mà là tuổi đời còn trẻ, trong chi bộ toàn cô, chú lớn tuổi. "Lúc ấy mình chỉ có sức trẻ và nhiệt huyết. Có việc gì thì cố gắng làm đến đó. May mắn là các bác trong chi ủy, các đồng chí đi trước chỉ bảo rất tận tình nên mình nhanh chóng bắt nhịp được công việc" - Lương Tiến Đạt tâm sự.

Sau sáp nhập, quy mô chi bộ lớn hơn, số lượng đảng viên đông hơn, yêu cầu quản lý cũng cao hơn. Thay vì cách làm cũ, Lương Tiến Đạt cùng chi ủy từng bước đưa công nghệ vào điều hành hoạt động của chi bộ. Mọi tài liệu sinh hoạt được gửi trước qua nhóm zalo để đảng viên nghiên cứu; các ý kiến được trao đổi thường xuyên trên môi trường số, giúp các buổi sinh hoạt tập trung vào những nội dung trọng tâm, thiết thực hơn. Những việc phát sinh của người dân cũng được nắm bắt, xử lý nhanh ngay trên các nhóm kết nối trong thôn. Ở một xã đảo còn nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, những thay đổi tưởng như nhỏ ấy lại góp phần giúp công tác lãnh đạo của chi bộ gần dân, sát dân và hiệu quả hơn.

Với người dân Cái Chiên, Lương Tiến Đạt từng được biết đến là người trẻ dám nghĩ, dám làm, góp phần mở hướng phát triển du lịch trên đảo. Từ khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ, hình ảnh ấy càng được bồi đắp bởi sự tận tâm, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng.

Chị Phạm Thị Liên (hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo) chia sẻ: Trước đây, nhiều hộ còn e ngại làm du lịch, nhưng thấy anh Đạt đầu tư hiệu quả, nên nhiều người, trong đó có gia đình tôi cũng học hỏi và làm theo. Anh Đạt có kinh nghiệm gì đều sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn để mọi người cùng phát triển. Từ khi làm Bí thư Chi bộ, anh vẫn giữ sự chân thành như vậy, thường xuyên đến các hộ dân nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, tìm cách giải quyết kịp thời những sự việc phát sinh trong cuộc sống. Dù là người trẻ nhưng anh Đạt rất trách nhiệm, nên ai cũng tin tưởng và quý mến".

Cùng với công tác trong chi bộ, Lương Tiến Đạt dành thời gian cho công việc kinh doanh. (Trong ảnh: Lương Tiến Đạt lái xe điện đưa du khách khám phá đảo Cái Chiên)

Phó Chủ tịch UBND xã Cái Chiên Đồng Mạnh Hùng nhận xét: Đồng chí Đạt là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ cán bộ trẻ trên xã đảo hiện nay; là người có trình độ, có tư duy kinh tế và trực tiếp khởi nghiệp từ du lịch nên rất hiểu nhu cầu của người dân. Hơn nữa Đạt lại là người sinh ra và lớn lên tại Cái Chiên, nên hiểu khá kỹ về quê hương mình. Khi tham gia công tác Đảng, đồng chí nhanh chóng thích nghi, phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành chi bộ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương địa phương. Trong giai đoạn hiện nay, khi Cái Chiên tiếp tục đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch bền vững, đội ngũ cán bộ trẻ như đồng chí Đạt là lực lượng quan trọng, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng xã Cái Chiên ngày một giàu đẹp, văn minh, thực sự là một "không gian sống xanh" của nhân dân và du khách khi đến với đảo.

Ở tuổi 31, Lương Tiến Đạt vẫn miệt mài với những chuyến xe điện đưa khách khám phá đảo và những cuộc họp chi bộ, những buổi đến từng hộ dân nắm tình hình. Những người trẻ như Đạt đang từng ngày tiếp nối lớp cán bộ đi trước, "giữ lửa" cho chi bộ, củng cố niềm tin của nhân dân và góp sức xây dựng xã đảo Cái Chiên ngày càng phát triển.