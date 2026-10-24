Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than tập 3: Đèo Nai - nơi tiếp nối bản lĩnh người thợ mỏ

Từ dấu mốc Bác Hồ về thăm Công trường Than Đèo Nai năm 1959 đến nhịp sản xuất trên khai trường hôm nay, tập 3 chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” mở ra câu chuyện về truyền thống và những con người đang tiếp nối bản lĩnh Vùng mỏ.

Ngày 30/3/1959 là dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử Công trường Than Đèo Nai, khi Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ, công nhân. Sự kiện ấy gắn với truyền thống lao động, tinh thần vượt khó của các thế hệ thợ mỏ, trở thành một phần ký ức của vùng than Quảng Ninh.

Trong tập 3 của chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than”, khán giả sẽ có dịp nhìn lại dấu mốc lịch sử này, đồng thời khám phá diện mạo khai trường và nhịp lao động của người thợ mỏ hôm nay.

Đồng hành cùng chương trình trong tập 3 là NSƯT Hoàng Tùng và anh Nguyễn Văn Ninh, Quản đốc công trường Xúc 2, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, TKV. Sự góp mặt của các khách mời mở ra những góc tiếp cận khác nhau về Vùng mỏ và người thợ mỏ, kết nối câu chuyện lao động với cảm xúc, ký ức và đời sống văn hóa.

Với cách thể hiện kết hợp hình ảnh, âm nhạc và câu chuyện nhân vật, “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” tiếp tục hướng tới việc đưa những câu chuyện của ngành Than đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than”, tập 3 sẽ được phát trực tiếp lúc 7h45 ngày 25/10/2026 trên website baoquangninh.vn; VTVgo; Fanpage: Báo và PTTH Quảng Ninh; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.