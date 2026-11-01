Sắc màu các dân tộc tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV

Trong không khí rộn ràng hướng tới cột mốc lịch sử 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 đã diễn ra đầy cảm xúc. Sự hội tụ của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng không chỉ tạo nên một sân chơi nghệ thuật hoành tráng, mà còn dựng xây nên một bức tranh đa sắc màu văn hóa, nơi tình đoàn kết các dân tộc và tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" tỏa sáng rực rỡ.

Một tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện thành phố Quảng Ninh.

Hội diễn quy tụ 1.076 người thợ mỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã mang theo hơi thở mộc mạc của lao động, cùng âm vang hào hùng của núi rừng, bản làng vào từng giai điệu, bước nhảy. Mỗi tiết mục tại hội diễn năm nay giống như một mảnh ghép tái hiện sinh động đời sống phong phú của cộng đồng các dân tộc đang làm việc dưới mái nhà chung TKV.

Từ những màn hợp ca hùng tráng như: “Trống hội - Địa khúc giao hòa” (Than Vàng Danh, Than Mạo Khê), “Dấu chân trong lò”, “Kỷ luật đồng tâm” (Đoàn nghệ thuật quần chúng TP Quảng Ninh) đến những điệu múa sâu lắng, đậm chất dân gian, tất cả đều hòa quyện thắm thiết tình yêu quê hương và niềm tự hào nghề nghiệp.

Tiết mục tốp ca nam "Bỏ rượu xuống núi làm than" của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai.

Hội diễn ghi nhận những thành quả lao động nghệ thuật của 26 đơn vị nghệ thuật quần chúng của TKV với trên 150 tiết mục biểu diễn nghệ thuật ở các thể loại ca, múa nhạc đã đem đến một tuần không gian nghệ thuật tràn đầy cảm xúc và đáng trân trọng. Đặc biệt, hội diễn lần này còn có rất nhiều chương trình đã khai thác bản sắc văn hoá vùng miền chứ không chỉ cuốn theo việc ca ngợi ngành nghề sản xuất than.

Theo NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo, nhiều đơn vị đã mang bản sắc văn hoá vùng miền đến một cách rất độc đáo, hay và hấp dẫn không chỉ đối với khán giả mà ngay cả đối với các thành viên giám khảo. Hội diễn thể hiện sự quan tâm đầu tư, phối hợp chặt chẽ duy trì sự phát triển văn hoá nghệ thuật trong cộng đồng giữa TKV, Quảng Ninh và các tỉnh, thành khác nơi có các công ty, đơn vị ngành Than - Khoáng sản đứng chân.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ "Đêm đại ngàn" của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Đắk Nông.

Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của Hội diễn TKV 2026 chính là sự tỏa sáng rực rỡ của văn hóa các dân tộc thiểu số. Không chỉ gói gọn trong âm hưởng biển than Quảng Ninh, sân khấu hội diễn rộng mở hơn nhờ sắc màu thổ cẩm rực rỡ, tiếng cồng chiêng đại ngàn và tiếng sáo H'Mông réo rắt.

Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Đắk Nông với 35 diễn viên và Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Lâm Đồng với 31 diễn viên đã mang đến trọn vẹn không gian bạt ngàn của nắng gió Tây Nguyên.

Tiếng cồng chiêng vang vọng trong “Tiếng cồng gọi mùa”, điệu múa “Âm vang cao nguyên”, cùng bản hòa tấu “Đêm đại ngàn” của Nhôm Đắk Nông đã hòa quyện tuyệt vời với tiết mục “Vũ điệu Những chàng trai - cô gái” dựa trên dân ca K'Ho Lạch cùng màn múa “Mạch nguồn Alumin” của Nhôm Lâm Đồng. Nhịp thở núi rừng ấy hòa vào hơi thở hầm lò qua những giọng ca tài năng như H’Đài (“K’Bing ơi hãy về”, “Em là cô gái Ê đê”) hay Điểu Xắc với giai điệu mộc mạc của “Đôi chân trần”.

Song song với đó, đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc cũng góp mặt bằng những giai điệu đong đầy tình núi nghĩa mỏ. Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Đồng Tả Phời với 42 diễn viên đã khoác lên sân khấu không khí hội xuân vùng cao qua các tiết mục “Lào Cai Tây Bắc vào hội” và “Sắc xuân Tả Phời”.

Công ty Xây lắp mỏ chinh phục khán giả với tiếng sáo Mông tha thiết qua “Tình ca Tây Bắc”, Tổng Công ty Khoáng sản TKV gợi nhớ chiến khu xưa với “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, còn Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV mang tới nét chấm phá độc đáo qua tiết mục múa “Sắc núi - tình than”.

Bên cạnh đó, các tiết mục như “Trai rừng xuống mỏ làm than” (Than Cao Sơn, Tuyển than Hòn Gai) hay tấu sáo “Xuân về trên bản Mông” (Nhôm Đắk Nông) càng làm đậm nét hơn sự hòa quyện giữa văn hóa bản địa và tình thợ mỏ. Sự kết hợp giữa chất mộc mạc của người thợ mỏ và bản sắc dân tộc đã khẳng định đồng bào các dân tộc khi gia nhập mái nhà TKV đều chung một nhịp đập kiên cường, bền bỉ.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV 2026 mang lại không chỉ dừng lại ở các danh hiệu. Hội diễn là nơi để phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ từ cơ sở, là mái nhà chung để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa các giá trị văn hóa thợ mỏ, văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, góp thêm sắc màu cho cuộc gặp gỡ văn hoá văn nghệ của những người thợ mỏ yêu nghệ thuật. Những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ đơm hoa dưới ánh đèn sân khấu chính là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa.