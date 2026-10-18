Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2: Hành trình chuyển đổi sản xuất của Công ty CP Than Núi Béo

Tiếp nối thành công của tập 1 được ghi hình tại Công ty CP Than Mạo Khê – TKV, chiều 18/10, chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2 được sản xuất và phát trực tiếp tại khu vực +35 của Công ty CP Than Núi Béo.

Chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2 được sản xuất và phát trực tiếp tại +35 của Công ty CP Than Núi Béo.



Việc lựa chọn Than Núi Béo làm điểm cầu chính, chương trình đưa khán giả đến với một trong những dấu mốc chuyển đổi quan trọng của ngành Than Quảng Ninh chuyển từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò. Đây không chỉ là bước chuyển về phương thức khai thác mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới phát triển ngành Than an toàn, hiện đại và bền vững.

Với hình thức phát trực tiếp tại hiện trường, kết nối nhiều điểm cầu và giao lưu cùng khách mời, chương trình tái hiện sinh động nhịp sống lao động nơi khai trường. Tại điểm cầu chính ở khu vực công viên trước nhà điều hành, nằm trong khai trường +35, khán giả được giao lưu với ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo và ca sĩ Nguyễn Lê Thắng Nam (Nam Kun).

Các điểm cầu tại Trung tâm điều hành sản xuất tập trung và công trường chế biến than mang đến góc nhìn cụ thể về quá trình hiện đại hóa sản xuất. Chương trình giới thiệu quy mô, công nghệ mỏ hầm lò, hành trình đưa mỏ đạt công suất thiết kế, công trình giếng đứng và quá trình hình thành các đường lò ở những mức -70m, -100m và -140m. Các hạng mục đang thi công, gồm ngầm thông gió -350/-480 và lò vận tải thông gió -350/-460, cũng được đề cập. Cùng với chất lượng than ổn định và hệ thống dây chuyền tiêu thụ hiện đại, đồng bộ, khép kín, những nội dung này làm nổi bật nỗ lực làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất của người thợ mỏ.

Không chỉ phản ánh hoạt động sản xuất, chương trình còn khắc họa hình ảnh người thợ mỏ Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới – những công nhân đang ngày đêm lao động, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Than và thành phố Quảng Ninh. Những chia sẻ của cán bộ, công nhân mỏ cùng các tiết mục nghệ thuật tạo nên không khí gần gũi, trẻ trung, giúp câu chuyện về ngành Than đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trên các nền tảng số.

Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than là chương trình chuyên biệt dành cho nền tảng số, được phát trực tiếp trên VTVgo, fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và fanpage của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Thông qua cách thể hiện linh hoạt, giàu tính tương tác và bám sát thực tiễn, chương trình góp phần đổi mới phương thức truyền thông, lan tỏa những câu chuyện về ngành Than, con người và văn hóa Quảng Ninh.

Một số hình ảnh tại buổi sản xuất trực tiếp chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2 tại khai trường +35 của Công ty CP Than Núi Béo:

Khán giả được giao lưu với ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo và ca sĩ Nguyễn Lê Thắng Nam (Nam Kun).



Ca sĩ Nam Kun thể hiện bài hát...

...những người thợ lò tan ca hoà nhịp cùng chương trình.

Khán giả theo dõi chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2 qua fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Hơn 60 năm kể từ ngày “Đất mỏ anh hùng” được sáng tác, câu hát về thành phố than xây dưới đường hầm lò vang lên trong chương trình với khí thế hào hùng.



Ca sĩ Nam Kun chia sẻ về trải nghiệm tại chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2.

Thiết bị, máy móc được chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình.

Ê-kíp sản xuất trao đổi trước giờ lên sóng.

Chương trình được sản xuất và phát sóng trực tiếp trên nền tảng số.

Ê-kíp sản xuất chương trình Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than, tập 2.

Theo kế hoạch, tập 3 của chương trình sẽ lên sóng ngày 25/10/2026, tiếp tục mở ra những câu chuyện mới về vùng mỏ, về người thợ và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã làm nên bản sắc, sức mạnh của các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh.