Tuần phim kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Từ ngày 6-24/11, Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh triển khai Tuần phim kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Tổng cộng sẽ có 14 suất chiếu miễn phí chia làm 2 đợt phim.

Không chỉ là dịp thưởng thức những tác phẩm điện ảnh Việt Nam giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, Tuần phim còn là cơ hội để cùng nhìn lại những trang sử hào hùng, cảm nhận tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ, cũng như khám phá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam qua những câu chuyện trên màn ảnh.

Tổng cộng sẽ có 14 suất chiếu miễn phí chia làm 2 đợt phim. Đợt 1 từ ngày 6-12/11, trong 7 ngày liên tiếp, khán giả sẽ được thưởng thức những bộ phim truyện đặc sắc như: “Vỉa màu lấp lánh”, “Đường xuyên rừng”, “Bình minh đỏ”, “Đừng đốt”, “Những người viết huyền thoại”. Mỗi tác phẩm mang đến câu chuyện riêng về lịch sử, con người, tinh thần đấu tranh và cống hiến, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng và người công nhân Vùng mỏ.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 18-24/11, tiếp nối Tuần phim là những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh bản sắc văn hóa, vẻ đẹp đất nước, con người, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển. Thông tin phim và lịch chiếu sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Các buổi chiếu diễn ra vào lúc 20 giờ hàng ngày, mỗi ngày 1 suất tại hội trường Thư viện thành phố. Địa điểm nhận vé miễn phí tại sảnh Thư viện của Bảo tàng - Thư viện thành phố (trong giờ hành chính các ngày làm việc).